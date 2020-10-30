Кива послав у "сра*у" РНБО і назвав електронне декларування "годівницею для іноземних агентів"

Народний депутат від "Опозиційною платформи – За життя" Ілля Кива вважає, що електронне декларування не потрібно і воно є "годівницею для іноземних агентів".

Нардеп був одним з підписантів звернення до Конституційного суду, який скасував кримінальне покарання за недостовірне декларування. У коментарі Telegram-каналу Pavlovsky News він послав у "сра*у" Раду національної безпеки та оборони.

"У сра*у ці РНБО і їхні засідання. Мені не цікава думка влади", – сказав він.

На думку Ківи, влада "намагається догодити своїм кураторам". Він вважає, що податкові органи здатні впоратися з боротьбою з корупцією.

"Антиконституційна історія з декларуванням всього-на-всього створила певні обставини для заробляння грошей в якості фактора тиску. Я вважаю, що КС ухвалив правомірне рішення і мені плювати на засідання РНБО. У нас є вищий орган, який визначає законність, і цей орган – Конституційний суд", – підкреслив нардеп.

Telegram Pavlovsky News.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 жовтня РНБО провів засідання після того, як Конституційний суд скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

На ньому президент Володимир Зеленський доручив розробити і подати до Верховної Ради законопроєкт про відновлення довіри до конституційного судочинства.

Також на засіданні Кабміну було ухвалене розпорядження, яким уряд зобов'язав Національне агентство з питань запобігання корупції відновити роботу реєстру і відкрити доступ до декларацій чиновників (він був закритий після рішення КС).