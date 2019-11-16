Кива в образі Джокера перетворив Медведчука на монстра: фото

Народний депутат від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Ілля Кива, який відзначився кількома витівками в Верховній Раді, опублікував дивне фото з кумом президента Росії Володимира Путіна Віктором Медведчуком.

Оброблений знімок з'явився на сторінці парламентарія в Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

У кадрі стоїть Кива в масці героя коміксів Джокера, в якій він з'явився на пленарному засіданні. Медведчука він вирішив перетворити на персонажа з фільму жахів "Кошмар на вулиці В'язів" Фреді Крюгера. "П'ятничне. Кошмар "Слуг Сороса", – коротко підписав нардеп.

Оригінальне фото Киви з Медведчуком Facebook Іллі Киви

Кива в образі Джокера перетворив Медведчука на монстра Facebook Іллі Киви

Користувачі підхопили ідею Ківи, показавши в коментарях інших монстрів. "Володимировичу, де колеги?" – з іронією запитали у нього.

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі Киву рознесли за маску Джокера в Раді. Українцям його поведінка нагадала цирк. Пранкер з таким же ім'ям, який влаштував "полювання" на нардепів, відреагував на витівку Киви.

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