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16 листопада • оновлено в 08:52
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Кива в образі Джокера перетворив Медведчука на монстра: фото

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Народний депутат від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Ілля Кива, який відзначився кількома витівками в Верховній Раді, опублікував дивне фото з кумом президента Росії Володимира Путіна Віктором Медведчуком.

Оброблений знімок з'явився на сторінці парламентарія в Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

У кадрі стоїть Кива в масці героя коміксів Джокера, в якій він з'явився на пленарному засіданні. Медведчука він вирішив перетворити на персонажа з фільму жахів "Кошмар на вулиці В'язів" Фреді Крюгера. "П'ятничне. Кошмар "Слуг Сороса", – коротко підписав нардеп.

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Оригінальне фото Киви з Медведчуком

Оригінальне фото Киви з Медведчуком

Facebook Іллі Киви

Кива в образі Джокера перетворив Медведчука на монстра

Кива в образі Джокера перетворив Медведчука на монстра

Facebook Іллі Киви

Користувачі підхопили ідею Ківи, показавши в коментарях інших монстрів. "Володимировичу, де колеги?" – з іронією запитали у нього.

Кива в образі Джокера перетворив Медведчука на монстра: фото

Скріншот

Кива в образі Джокера перетворив Медведчука на монстра: фото

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі Киву рознесли за маску Джокера в Раді. Українцям його поведінка нагадала цирк. Пранкер з таким же ім'ям, який влаштував "полювання" на нардепів, відреагував на витівку Киви.

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Автор
Ірина Кулініч Ірина Кулініч
Особи
Ілля Кива Віктор Медведчук
Місце
Україна
Теги
"Опозиційна платформа - За життя" Верховна Рада України
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
А раньше он кем был, разве не монстром
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Nikola Igor
Nikola Igor
Кива долпаеп!!!!
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