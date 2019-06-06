Ківа піде на вибори з Бойком і Медведчуком: що відомо

Голова Соціалістичної партії України Ілля Ківа заявив, що буде балотуватися на дострокових виборах до Верховної Ради від партії "Опозиційна платформа – За життя".

Про своє рішення розповів він у коментарі "Стране".

"Час змін. Знаєте, хто найбільше має право говорити про мир і знає йому ціну. Це солдат, що пройшов війну. Пора зшивати країну. Досить кокетувати перед один одним у вишиванках. Закочуємо рукава, об'єднуємося і починаємо будувати сильну, незалежну і цілісну Україну . Ми повинні навчитися чути і бачити один одного. Відкинути забобони і навчитися системі компромісів. Ми всі звикли сумувати за Донбасом, а я хочу показати своєму синові український Донбас. Сильний і процвітаючий. І якнайшвидше", – сказав Ківа.

Ілля Ківа КП в Україні

Відзначається, що за списками партії Ківа йде під 31 номером, це означає, що для його проходу в Раду політичній силі потрібно набрати 13%.

Ілля Ківа і Вадим Рабинович

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в партії "Опозиційна платформа – За життя" заявили, що братимуть участь у позачергових парламентських виборах 21 липня, не об'єднуючись з "Опозиційним блоком". Стала також відома перша десятка кандидатів від політсили.

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