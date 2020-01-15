Кива попався в Раді за розгляданням голих фото: пікантне відео

Скандальний народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива попався на розгляданні відвертих фото прямо під час засідання Верховної Ради України.

Відповідне відео, зняте журналістом Олексієм Липовецьким, було оприлюднено на YouTube-каналі TK Media (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

На кадрах зображено, як депутат дивився на своєму смартфоні на знімки оголеної жінки, надіслані в месенджері WhatsApp. Потім народний обранець відклав телефон в сторону.

Кива розглядав інтимні фото в Раді Колаж

Це відбувалося під час голосування – чутно, як спікер ВР Дмитро Разумков каже: "Прошу визначатися та голосувати".

Поруч із Ківою у цей момент сиділа колега з фракції ОПЗЖ Наталія Королевська.

Нагадаємо, нещодавно в залі Ради зняли, як під час засідання депутат від президентської партії "Слуга народу" Людмила Марченко дивилася відео на телефоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Кива раніше попався на "рукоблудстві" в залі Ради. Інцидент стався 2 жовтня. На відео видно, як він розмовляв через телефон, а потім почав чухати область паху.

Пізніше він назвав цей ролик монтажем, однак висловив упевненість, що кожен чоловік займається "рукоблудством".

Крім того, Кива запропонував скликати пресконференцію для свого статевого органу.

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