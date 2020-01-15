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15 січня • оновлено в 20:00
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Кива попався в Раді за розгляданням голих фото: пікантне відео

5.8т
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Скандальний народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива попався на розгляданні відвертих фото прямо під час засідання Верховної Ради України.

Відповідне відео, зняте журналістом Олексієм Липовецьким, було оприлюднено на YouTube-каналі TK Media (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

На кадрах зображено, як депутат дивився на своєму смартфоні на знімки оголеної жінки, надіслані в месенджері WhatsApp. Потім народний обранець відклав телефон в сторону.

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Кива розглядав інтимні фото в Раді

Кива розглядав інтимні фото в Раді

Колаж

Це відбувалося під час голосування – чутно, як спікер ВР Дмитро Разумков каже: "Прошу визначатися та голосувати".

Поруч із Ківою у цей момент сиділа колега з фракції ОПЗЖ Наталія Королевська.

Нагадаємо, нещодавно в залі Ради зняли, як під час засідання депутат від президентської партії "Слуга народу" Людмила Марченко дивилася відео на телефоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Скандали з депутатами Верховної Ради
Особа
Ілля Кива
Місце
Україна Київ
Теги
видео фотографии депутат скандали "Опозиційна платформа - За життя"
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
На улице шастают,пидофилы ,маньяки, гей ,а в сраде ананисты ,это цвет кастрюляголовой недонации.
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Какой народ, такие и его "слуги"...
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Cachko Elena
Cachko Elena
Это что ж за рада сексуально озабоченных собралась ? Жены -курицы не дают ,приходится в раде удовлетворяться...
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