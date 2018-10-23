Китай відкрив мегаміст до Гонконгу

Пекін планує посилити інтеграцію капіталістичного Гонконгу до соціалістичного континентального Китаю. Цьому має сприяти один з масштабних інфраструктурних проектів.Китайський лідер Сі Цзіньпін у вівторок, 23 жовтня, офіційно відкрив 55-кілометровий міст Гонконг-Чжухай-Макао. Церемонія пройшла у Чжухаї, де мегаміст сполучається з континентом. Споруда має сприяти втіленню принципу "одна країна - дві системи" та інтеграції Гонконгу та Макао до континентального Китаю, заявив віце-прем'єр країни Хань Чжен, повідомляє South China Morning Post.

Зведення найдовшого у світі морського мосту коштувало близько 20 мільярдів доларів США, будівництво забрало майже десять років. Він включає також тунель під морем довжиною 6,7 кілометра, який дозволяє судам проходити через дельту річки Чжуцзян, один із головних індустріальних районів Китаю.

Гонконг - особливий адміністративний район Китайської Народної Республіки, який діє за принципом "одна країна - дві системи" та має капіталістичну економіку, а також суверенітет щодо більшості питань за виключенням зовнішньої політики та оборони. Чимало людей з семимільйонного населення Гонконгу побоються, що подальше зближення острівного регіону з КНР загрожує його особливому становищу, зазначає агентство dpa. Наприкінці вересня 2014 року в Гонконзі відбулися масові протести проти спроби центральної влади Китаю перешкодити проведенню вільних виборів.