Китай дзеркально відповідає на додаткові мита з боку США

Після кроку Вашингтона Пекін оголосив про запровадження мит на товари зі США на аналогічний обсяг імпорту. Мита на першу групу товарів починають діяти з 6 липня.Китай ввечері в п'ятницю, 15 червня, оголосив про запровадження дзеркальних мит щодо 659 американських товарів, річний обсяг імпорту зі США яких становить близько 50 мільярдів доларів. Такою є відповідь Пекіна на оголошені раніше Вашингтоном 25-відсоткові додаткові мита на групу з понад тисячі китайських товарів з аналогічним річним обсягом імпорту. "Рішення США порушило правила Світової організації торгівлі і суперечить консенсусу, якого Китай і США досягли під час попередніх торговельних переговорів", - йдеться у повідомленні інформагенції "Сіньхуа", цитує агентство Reuters.

У Вашингтоні, після оголошення Дональдом Трампом рішення про мита, у відомстві торговельного представника США Роберта Лайтхайзера уточнили, що мита на 818 китайських товарів на загальну суму 34 мільярди доларів набудуть чинності, починаючи з 6 липня. Коли ж набудуть чинності мита щодо іще 284 товарів на загальну суму 16 мільярдів доларів, буде оголошено додатково після консультацій.

Дії Китаю повторюють цю логіку, мита запроваджуються поступово: 6 липня китайські мита торкнуться лише частини американських товарів на суму близько 34 мільярдів доларів.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 15 червня, оголосив про запровадження нових мит і обґрунтував цей крок "нечесними торговельними практиками" з боку Китаю, зокрема, крадіжкою інтелектуальної власності. Американський президент погрожував, що у разі дій Китаю у відповідь США оголосять про додаткові мита і на інші товари.