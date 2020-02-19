Кислиця розповів, скільки Путін роздав російських паспортів на Донбасі

Росія за спрощеною процедурою видала понад 125 тисяч паспортів жителям окремих районів Донецької та Луганської областей України.

Про це на засіданні Радбезу ООН заявив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця. При цьому дипломат зазначив, що більшість країн не визнають такі паспорти у мешканців ОРДЛО.

"Росія також продовжує незаконну паспортизацію Донбасу і зараз це вийшло вже на "промисловий" рівень – більше 125 000 чоловік отримали там російські паспорти", – зазначив Кислиця.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін в кінці квітня 2019 року підписав указ, який дозволяє мешканцям окремих районів Донецької та Луганської областей отримувати громадянство Росії.

паспорт РФ

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