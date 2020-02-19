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19 лютого • оновлено в 09:34
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/ Політика

Кислиця розповів, скільки Путін роздав російських паспортів на Донбасі

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Росія за спрощеною процедурою видала понад 125 тисяч паспортів жителям окремих районів Донецької та Луганської областей України.

Про це на засіданні Радбезу ООН заявив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця. При цьому дипломат зазначив, що більшість країн не визнають такі паспорти у мешканців ОРДЛО.

"Росія також продовжує незаконну паспортизацію Донбасу і зараз це вийшло вже на "промисловий" рівень – більше 125 000 чоловік отримали там російські паспорти", – зазначив Кислиця.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін в кінці квітня 2019 року підписав указ, який дозволяє мешканцям окремих районів Донецької та Луганської областей отримувати громадянство Росії.

паспорт РФ

паспорт РФ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 18 лютого Рада Безпеки ООН провела засідання в зв'язку з п'ятою річницею Мінських домовленостей, яке відбулося з ініціативи Росії.

  • Україна на засіданні Радбезу ООН звинуватила Росію в продовженні підлої і цинічною війни на Донбасі.

  • При цьому Росія на засіданні Радбезу ООН звинуватила Україну в небажанні відновити мир на Донбасі, висунувши низку зухвалих вимог.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Сергій Кислиця
Теги
паспорт російські паспорти видача паспортів в Донецьку Донбас Радбез ООН
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
У кислицы устаревшие сведения, российских граждан в Донбассе уже в несколько раз больше
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фил филька
фил филька
в чем КОНКРЕТНО проявляется не признание российских паспортов?)) лично мой российский паспорт не дает мне право гонять за границу (за исключением разве что белоруссии и еще 4-х стран которые на стороне россии в вопросе конфликта) любой россиянин использует для этого ЗАГРАНПАСПОРТ. так в чем непризнание то?)))
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фил филька
фил филька
и циферки то чувак занизил зачем то почти в 2 раза)) неприятно кислице что столько украинцев россиянами хотят стать))
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Страны не могут признавать или не признавать паспорта страны члена совбеза ООН!
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