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22 вересня • оновлено в 14:34
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Кисилевський розкритикував Кабмін через відсутність грошей на аеропорт у Дніпрі

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Депутати з Дніпра виступили проти того, що Кабінет міністрів України не надав у бюджеті на 2020 рік коштів на реконструкцію злітно-посадкової смуги в аеропорту Дніпра.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав народний депутат від "Слуги народу" Дмитро Кисилевський (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку докінця).

Він нагадав, що президент Володимир Зеленський під час візиту в Дніпро публічно пообіцяв, що гроші на реконструкцію аеропорту будуть.

Крім того, напередодні новий губернатор Дніпропетровської області Олександр Бондаренко в своєму першому виступі на новій посаді заявив, що в пріоритеті його роботи буде будівництво нового аеропорту.

аеропорт Дніпро

аеропорт Дніпро

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Кисилевський зазначив, що виконання обіцянок – це різниця між новими і старими політиками, а також розповів про проблематику аеропорту Дніпра.

"Злітно-посадкова смуга – у власності держави. І тільки вона може її реконструювати. Зараз ЗПС в незадовільному стані. І це одна з причин, чому в Дніпро мало хто літає. Будівля аеровокзалу – в приватній власності. Хто був там, знає, що це за рівнем комфорту, пропускної здатності воно мало чим відрізняється від автобусної зупинки. Нещодавно Олександр Ярославський заявляв, що готовий побудувати сучасний аеровокзал. Але тільки за умови модернізації ЗПС", – зазначив Кисилевський.

Як писав OBOZREVATEL :

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Особа
Дмитро Кисилевський
Місце
Україна Дніпро
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