Кисельов і Ко: як працює російська пропаганда (відео)

Переслідування, загрози, фізичне насильство. Російські журналісти, які критикують Кремль, розповіли DW про те, з якими проблемами вони зіткнулися і як функціонує пропаганда на державних каналах.У 18 березня Росії знову вибори президента Володимира Путіна. Багато хто очікує маніпуляцій. Але про них мас-медіа, які контролюються владою, не повідомлять. Адже росіяни повинні отримати бездоганну картинку чесних виборів. Чиновники борються з будь-якою критикою системи.