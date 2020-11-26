Заступник голови ОП Тимошенко – про купівлю голосів у Раді: це ні для кого не секрет

Дар'я Дурова Політика 00:38, 27.11.2020

Заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив, що "ні для кого не секрет", що деяким народним депутатам пропонують гроші за голоси.

Про це питанні політик висловився в інтерв'ю головному редактору видання "Гордон" Олесі Бацман (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Кирило Тимошенко й Олеся Бацман
Скриншот відео

Він не став заперечувати, що деяких народних обранців від "Слуги народу" можуть "купувати".

"Я не можу сказати, що такого не буває в Верховній Раді. Для всіх це відома історія, що все одно хтось кудись приходить і пропонує гроші депутатам. Це ж ні для кого не секрет", – сказав Тимошенко.

Він додав, що за голосуванням за закони, які вносить президент, видно, що парламентаріям "вдається стримати більшість".

"Тому що люди прийшли за своїми переконаннями в більшості до фракції "Слуга народу" – не "відкусити шматок пирога" або щось ще. Це переконання і нова політична еліта", – сказав заступник керівника ОП.

Тимошенко підкреслив, що "десь є помилки", але "в будь-якому випадку це новий формат людей".

"Говорити, що їх купують і ми з цим боремося, я не можу. Так, були випадки, коли ми отримували таку інформацію. Є якісь внутрішні рішення, які ми приймали, отримуючи інформацію. Вони стабілізують ситуацію в усій фракції", – зазначив політик.

Як писав OBOZREVATEL, раніше лідер партії "За майбутнє" Ігор Палиця заявив, що у фракції "Слуга народу" нібито платять своїм народним депутатам, щоб ті голосували за прийняття державного бюджету на 2021 рік.

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