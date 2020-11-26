Заступник голови ОП Тимошенко – про купівлю голосів у Раді: це ні для кого не секрет

Заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив, що "ні для кого не секрет", що деяким народним депутатам пропонують гроші за голоси.

Про це питанні політик висловився в інтерв'ю головному редактору видання "Гордон" Олесі Бацман (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Кирило Тимошенко й Олеся Бацман Скриншот відео

Він не став заперечувати, що деяких народних обранців від "Слуги народу" можуть "купувати".

"Я не можу сказати, що такого не буває в Верховній Раді. Для всіх це відома історія, що все одно хтось кудись приходить і пропонує гроші депутатам. Це ж ні для кого не секрет", – сказав Тимошенко.

Він додав, що за голосуванням за закони, які вносить президент, видно, що парламентаріям "вдається стримати більшість".

"Тому що люди прийшли за своїми переконаннями в більшості до фракції "Слуга народу" – не "відкусити шматок пирога" або щось ще. Це переконання і нова політична еліта", – сказав заступник керівника ОП.

Тимошенко підкреслив, що "десь є помилки", але "в будь-якому випадку це новий формат людей".

"Говорити, що їх купують і ми з цим боремося, я не можу. Так, були випадки, коли ми отримували таку інформацію. Є якісь внутрішні рішення, які ми приймали, отримуючи інформацію. Вони стабілізують ситуацію в усій фракції", – зазначив політик.

Як писав OBOZREVATEL, раніше лідер партії "За майбутнє" Ігор Палиця заявив, що у фракції "Слуга народу" нібито платять своїм народним депутатам, щоб ті голосували за прийняття державного бюджету на 2021 рік.