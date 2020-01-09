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9 січня • оновлено в 10:14
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Кирило Сазонов: поставте журналісту гостре запитання

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Гостем програми "Гостре питання" на ObozTV у четвер, 9 січня, стане журналіст і блогер Кирило Сазонов.

Під час шоу-допиту ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора, а теми обирають глядачі ObozTV і читачі OBOZREVATEL.

Кирило Сазонов: поставте журналісту гостре запитання

Героями передачі є відомі особистості, лідери громадської думки і політики. Читачі OBOZREVATEL і глядачі ObozTV зможуть самі запропонувати, кого б вони хотіли бачити в студії "Гострого питання", написавши про це в коментарях.

Свої питання та пропозиції наступних гостей залишайте в коментарях нижче, а також під час прямого ефіру на головній сторінці сайту OBOZREVATEL.

Дивіться ефір з Кирилом Сазоновим сьогодні о 17:30.

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