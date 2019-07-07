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Кирило Сазонов
Кирило Сазонов
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Зеленский надумал поступиться Москве?

14.4тЧитати матеріал російською

Так, я все-таки нашел первоисточник новости: советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Даниил Гетманцев считает прекращение Украиной водоснабжения оккупированного Крыма деструктивным. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ATR.

На что еще стоит обратить внимание в контексте этого заявления явно в интересах Кремля? На ряд других резонансных заявлений и практически полную поддержку российской стратегии по Донбассу на каком-то закрытом президентском совещании. Я про запуск поезда Киев-Донецк и прочее. Еще стоит обратить внимание на мягко говоря странные назначения по президентской вертикали. Простите, но мне кажется, что речь идет о явных уступках нового президента и его команды Москве.

Новини
Зеленский уже все потерял

Но пока самые глобальные решения провести невозможно - идея с поездом будет зарублена еще в Кабмине, а ключевые ЗАКОПРОЕКТЫ нужно будет проводить через Верховную Раду.

Другого пути нет. И этот созыв ВР точно не пропустит попытки слива. А вот следующий... тут возможны варианты. Но если "Слуга народа" получит единоличное большинство, которое укрепит неофициальным (естественно) сотрудничеством с пророссийскими партиями - мы рискуем очень проиграть на уровне стратегических решений.

Вывод прост и очевиден - на выборах мы выбираем не только премьера, как говорят некоторые очень сильно хотящие снова вернуться в это кресло, а стратегический курс Украины. Речь далеко не только об экономике, но о политических решениях на ближайшие, пожалуй что и не пять лет, а больше. Так что максимальную поддержку должны получить партии и мажоритарщики, которые принципиально стоят на проукраинских позициях.

Мне кажется, что коалиция "Слуги народа" с "Голосом", который уверенно растет, будет оптимальным вариантом. "Голос" просто не даст "Слуге народа" слишком крениться в сторону РФ. Тем паче, что у СН рейтинг падает. Сила и честь? Не знаю. Батькивщина? Очень сомневаюсь, у них с Кремлем долгая история отношений. Украинская стратегия Гройсмана - да, на уступки Кремлю они точно не пойдут. И рейтинг растет, есть все шансы пройти в Раду.

Европейская стратегия Порошенко? Ну, тут про коалицию речь не идет. Радикальная партия Ляшко? Олег Ляшко выбрал жесткую оппозиционную в отношении Зеленского риторику и в коалицию, естественно, не пойдет. Те, кого не называл - точно не активные борцы за Украину, это не новость.

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Автор
Кирило СазоновКирило Сазонов
Теми
Російсько-український конфліктВійна на Донбасі
Особи
Володимир ЗеленськийОлег Ляшко
Місце
Україна
Теги
РосіяРосія - країна-агресорНовини РосіїПартія "Європейська солідарність"ВО БатьківщинаПартія "Слуга народу"
Джерело
Джерело:Facebook Кирилла Сазонова
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ivanov vlad
ivanov vlad
Никакой воды в Крым не подавать. А Гетманцева туда отправить, ка ца п хренов!
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Белый господин
Белый господин
Неужели кто-то ещё хочет посадить бaHдеpoBцeB себе на шею? Не хватило 5 лет, что бы понять что они из себя представляют?
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Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
Днепр превратили в канализацию, пейте сами эту воду. В Крыму пьют чистую.
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