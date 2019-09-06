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8 вересня • оновлено в 11:49
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Кирило Сазонов
Кирило Сазонов
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Вы не охр*нели там, случайно?

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Иногда нашим высокопоставленным чиновникам хочется задать один вопрос – вы не охр*нели там, случайно? Бюджет, он большой, там много денег, но надо же знать меру и не терять совсем рамки приличия. Страна с очень скромными пенсиями и вечной нехваткой денег на самое необходимое просто не может из бюджета оплачивать ваш эксклюзивный отдых и спецбольницы для избранных. Неприкосновенность отменили? Молодцы. А теперь давайте отдыхать и лечиться там, где отдыхают и учатся другие украинцы, пишет Кирилл Сазонов для Информатор. - В соответствии с размером ваших кошельков – чтобы без привилегий. Все правильно?

Денег много не бывает. Их или мало или нет совсем. Это простая формула касается как семейного бюджета, так и государственного. Кто бы с этим спорил. И если мы не можем зарабатывать больше, то мы вынуждены меньше тратить. Это тоже логично как для семейного, так и для государственного бюджета. Ключевой вопрос для Верховной Рады, Кабмина и президента сегодня – на чем можно сэкономить. И тут открывается широкий и интереснейший простор для комбинаций. Как говорил кот Матроскин – "Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сперва купить что-нибудь ненужное".

Нам проще гораздо – мы столько ненужного "купили" за два десятилетия независимости и продолжаем оплачивать, что продавать можно долго.

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Вообще экономить на чиновниках – хорошее решение. И народ его безоговорочно поддержит – тут нет сомнений. А если экономить не урезая зарплаты, а сокращая количество и при этом не страдает качество работы – это уже не экономия даже, а оптимизация. В рамках этой логики Верховная Рада направила в Конституционный суд законопроект об изменениях в Конституцию относительно сокращения числа народных депутатов до 300 и закрепления пропорциональной избирательной системы. За это решение проголосовали 258 депутатов.

Законопроект инициировал президент Владимир Зеленский. Как заявляют во фракции – у нас дефицитный бюджет и содержать такое количество депутатов излишняя роскошь. Опустим сейчас тот факт, что зарплата нардепов в общей смете – мелочь. Лучше вместе поможем президенту сэкономить еще больше, получить прибыль в бюджет на радость народу еще в одном месте.

Помните, как говорил Василий Голобородько еще в первой серии "Слуги народа" во время разговора с трудовиком? "Кортежи ваши – на …! Дачи ваши – на …!". Так вот на дачах предлагаю остановиться поподробнее. Причем на тех, с которыми президент может разобраться сам и быстро, без долгих выступлений перед депутатами. Есть в Офисе президента такое скромное управление – "Державне Управління Справами". ДУСя знаменитая. Откуда вышел ближайший соратник бывшего президента пан Березенко. Обеспечивает главе государства и другим вип-чиновникам условия для работы.

Дело нужное, кто бы спорил. И там есть предприятия, без которых никак. Те же кортежи и самолеты. Но есть и то, что на мой взгляд, является совершенно лишней и ненужной роскошью. За государственный счет. В условиях, как говорят нардепы от "Слуги народа" — "остродефицитного бюджета". Интересно почитать? Я просто оглашу весь список. Нужное или спорное типа Академии держслужбы или Института стратегических исследований вспоминать не буду. Не так этого много, да и время читательское сэкономлю. Но вот по остальным предприятиям, которые принадлежат ДУСе спрошу жестко.

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Итак, пане президент и окружение плюс народные депутаты. Не кажется ли вам, что является наглостью в бедной стране содержать для себя за счет наших налогов такие предприятия, как:

Санаторий "Збруч" в Тернопольской области

Комплекс отдыха "Пуща Водица"

Санаторий "Конча-Заспа"

Дом отдыха "Конча-Заспа"

Санаторий "Кришталевий палац" Львовская область

Санаторий "Моршинский" Львовская область

Резиденция "Синерога" Ивано-Франковская область

Резиденция "Залесье"

Лесное хозяйство "Белоозерское"

Отель "Днипро"

Гостиница "Украина"

Как видим – вип-чиновникам есть где отдохнуть за счет налогоплательщика. А как на отдыхе не выпить. Видимо, для этого на балансе ДУСи и числится Житомирский ликероводочный завод.

Если отдых не задался, то имеет смысл подлечиться. И для этого существуют за бюджетный кошт:

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Непростая судьба новой Рады: астрологический прогноз

Центр превентивной медицины ДУСи

Поликлиника №2 ДУСи

Клиническая больница Феофания

Научно-профилактический центр профилактической и клинической медицины

Госпредприятие "Аптека"

Вся информация с официального сайта ДУСи. Может, там не все, кстати, но это уже вопросы не ко мне.

Я не буду сейчас придираться, зачем вам несколько строительно-монтажных управлений и других организаций. Может, действительно есть большой объем секретного строительства, который нельзя проводить через конкурс и субподряд. Но зачем вам национальный камерный ансамбль "Киевские солисты" — развлекать чиновников на отдыхе? Национальный культурный центр в Москве – он вообще работает еще? И если да, то зачем и для кого? Национальный дворец искусств "Украина" — не проще ли на приватизацию выставить или киевской громаде передать?

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Не все в Раде олигархи!

Резюмирую коротко. Давайте как-то приходить к равенству. Никто не обсуждает сейчас зарплаты, стаж, условия работы. Но иметь специальные санатории, охотничьи угодья, резиденции, дома отдыха, больницы и аптеки для номенклатуры – это пережиток совка. Тогда можно и продуктовые спецраспределители вернуть. Это все чистый пережиток нищего совка. Где для народа одна жизнь, а для партийных бонз – особые условия за счет того же народа.

Владимир Александрович, дам хороший совет – продайте это все с аукциона быстро и к чертовой матери. Вместо расходов в дефицитном бюджете 2020 по этим статьям получим прибыль от приватизации. Избирателям этот шаг очень понравится и добавит пару процентов к рейтингу. Вот так я помог вашим политтехнологам совершенно бесплатно. Впрочем, благодарность в устной или письменной форме (можно видео) была бы принята с пониманием.

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Автор
Кирило Сазонов Кирило Сазонов
Тема
Реформи Зеленського
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
Джерело
Джерело: dengi.informator.ua
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bender bender
bender bender
взагалі-то,цих скотів депутатів має бути 50.на всю УКРАЇНУ.із зарплатою в 15000.і нехай,курва,покращують....
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Venko Alla
Venko Alla
Памятники снесли, улицы , города перименовали.Все это совок!Мы идём в Европу.А резиденции, дома отдыха, санатории, охотничьи угодья, спецбольницы и т.д., созданное совком оставить, все это пригодится и "недоторкано".Нынешняя власть об этом даже не упоминает,разве что в телесериале! А как в Европе?
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Макалович Капитолина
Макалович Капитолина
Конечно, пора этих "нуждающихся" опускать вниз, ближе к народу, для которого они работают. Нельзя иметь такой интервал между зарплатами, о пенсиях не говорю. Людей, которые построили эти блага, "откатили" за плинтус. Это неправильно!
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