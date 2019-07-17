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Кирило Сазонов
Кирило Сазонов
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Россиянам поправили корону лопатой

19.4т Читати матеріал російською

Головокружение от успехов у российских дипломатов закончилось ожидаемой головомойкой.

Так бывает, когда люди в своей туповатой и агрессивной жадности не могут вовремя остановиться. Корону на голове им поправляют лопатой. И, прямо скажем, совершенно их не жалко. Потому что все неприятности, которые РФ получает на международной арене – заслуженны и недостаточны.

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Торжество нео-фашизма в России

Итак, вчера собралось заседение Совета безопасности ООН. Самое смешное, что инициировала это заседание именно российская делегация. Со второй попытки. Для обсуждения и, естественно, осуждения "Закона про мову", который со вчерашнего дня вступил в силу в Украине. Первый раз представители Кремля закатили истерику и требовали созвать Совбез ООН по этому вопросу еще 20 мая, но были посланы в пешее эротическое путешествие большинством участников. Но не унимались, канючили, рассказывали про невероятные страдания русскоязычной коровы Зорьки и распятых мальчиков в трусиках с Славянске.

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Власть России вошла в штопор

Казалось бы, какое вообще вам дело до того, на каком языке говорят в другой стране? Как живут, чего хотят? Есть своя большая необустроенная, плохо заселенная страна, которая просто по демографическим процессам уже перестала быть христианской в большинстве, а скоро перестанет быть и русскоязычной. Работайте в своем огороде, стройте, что хотите. Но они упорно продолжают лезть к нам и учить, как должна жить именно Украина. Вот и Совбез ООН просто утомили своими требованиями собраться. Ну, собрались. Делегация РФ завела свою унылую пластинку по притеснениям русского языка в Украине, но вместо поддержки встретила лопату на встречном курсе.

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Власть сменится не на выборах

В общем, по итогам вчерашнего заседания Совета безопасности ООН, Бельгия, Франция, Германия, Польша, Великобритания и Эстония выступили с общим заявлением. И вовсе не в поддержку русскоязычной коровы Зорьки и лошадки Лаврова. Страны призвали Россию немедленного освободить захваченных украинских моряков. А еще вернуть украинские корабли и прекратить препятствовать свободному прохождению судов на Азовском море. Также члены Совбеза ООН потребовали от России прекратить раздувать конфликт на востоке Украины, начать выполнять Минские соглашения и прекратить финансировать и снабжать оружием боевиков в Донбассе. В общем, получите и распишитесь. В наличии реальных преступлений Кремля, а не вымышленных проблем с русским языком в Украине уже нет сомнений даже на уровне официальных документов Совбеза.

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Автор
Кирило Сазонов Кирило Сазонов
Тег
Радбез ООН
Джерело
Джерело: site.ua
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
Как всегда алкаш Сазанов сернул ни о чем.
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арсеньев сергей
арсеньев сергей
Масленко Валентин, напротив,еще как "о чем"...ну,если только для тебя,с одной извилиной,и той,между ягодиц,то может быть впрочем,кого интересует твое ватно-затычное мнение,а валек?
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
За что боролись - на то и напоролись. Лопатой по морде - больно, но доходчиво.
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Shlagov Poster
Shlagov Poster
Kostanzhi Valentin, Как вы уже знаете, после того как Россия стала обходить прибалтийские порты стороной, то экономика всей Прибалтики стала активно ухудшаться. Россия построила свои порты и теперь работает в большинстве случаев через них. Доходы прибалтийских стран упали примерно на 20-25%. Недавно, министр экономики Эстонии, которого зовут Таави Аас, приехал в Москву, чтобы обсудить с Россией возможное сотрудничество с эстонскими портами. В его планы входило сделать очень выгодное предложение по сотрудничеству для России, но решение Москвы ему не понравилось. Российский политик, Сергей Иванов рассказал, что уже в этом году закончится строительство порта в Усть-Луга, поэтому, Россия будет постепенно сокращать загрузку портов Прибалтики, перенаправляя груз в свой порт. Таави Аасу, когда приехал обратно в Эстонию, сразу же рассказал своим коллегам, что уже ничего не сделать, так как у России достраивается свой порт, через который они будут работать. Отказ от прибалтийских портов скажется негативно на экономике всей Прибалтики. Бюджетные потери прибалтийских стран будут составлять около 10%, а это очень большие потери для маленьких стран Прибалтики. Правительство Прибалтики почему-то только сейчас начало об этом задумываться, хотя если бы не относились к России агрессивно, то этого бы не произошло.
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Kostanzhi Valentin
Kostanzhi Valentin
Иванович Юрий, свинорусы они привычные, еще со времен Ваньки "грозного" и иначе не понимают.
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Мамчик Таня
Мамчик Таня
спасибо!!
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