Россия решила ввести новые санкции против Украины. По рынку углеводоров. То есть в принципе, ничего нового – мы еще не забыли ежегодное торжественное закручивание газового вентиля 1 января в формате "принуждения к сотрудничеству". Основными в списке наименования "запрещенного к поставкам в Украину" стали нефтепродукты, газ и уголь. И тут сразу два интересных момента.

Первый – запрет объявлен за три дня до второго тура президентских выборов в нашей стране. А работать начнет с 1 июня. То есть политики тут больше, чем экономики и это первая "проверка на прочность" украинской власти после выборов. Ну и Кремль не был бы собой, если бы не оставил в громком решении лазейку "для своих". Поставлять в Украину любой товар с 1 июня будет можно, но только по особым разрешениям правительства. В общем, избранные монополисты ничего не потеряют. В том числе и друзья Кремля в Украине – им же надо финансировать парламентскую кампанию. Ну а для Украины особых угроз нет. Впрочем, пройдем по пунктам запрета.

Первое – запрет на поставки газа касается исключительного того газа, который на автомобильных заправках. Бытовой газ для населения мы у РФ не покупаем с 2015 года согласно решению правительства Яценюка. Кстати, новые санкции это лишнее доказательство того, что решение было совершенно правильным. Представляете, с каким удовольствием Москва использовала бы сегодня газовый вентиль для шантажа и дестабилизации ситуации в Украине. Теперь этого рычага нет в принципе. И все идет к тому, что остальные темы для шантажа будут тоже перекрыты. Компенсировать отсутствие российского газа (если вдруг особых разрешений будет мало) мы сможем из других источников, предложений на рынке хватает, цена вырастет незначительно и только из-за большего расстояния по доставке.

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Второе – уголь, в первую очередь антрацит для украинских ТЭС. Открою небольшой секрет – Украина сама давно не хочет покупать российский уголь. И Москве приходится идти на хитрости, чтобы продать нам свою продукцию или антрацит из ОРДЛО. Все идет через посредников из ЕС или Беларусь, то есть формально это не российский уголь. Но лишнее обострение нам даже на пользу. Дело в том, что Украина системно работает над отказом для антрацита вообще, проводя модернизацию ТЭС. Соответствующее решение РНБО есть, позицию Кабмина озвучил премьер Гройсман – переводим блоки на уголь газовой группы. Который добывают в Украине, а также импортируют из Польши. Энергетические холдинги тоже поддержали такое направление потому что перестройка блоков стоит денег, но ведь есть перспективы по развитию украинской добычи. Это и направление для инвестиций и энергетическая независимость страны. Есть шансы, что процесс после последних российских фокусов получит дополнительное ускорение.

Третье – нефтепродукты, в первую очередь дизельное топливо. Сейчас мы завозим из РФ порядка 40%. Альтернативные варианты есть и полностью поменять потоки можно в течение месяца, максимум двух. Так что дефицита на АЗС быть не должно. Ключевой вопрос – цена. И тут самое интересное – а у нас на российских поставках (прямых и через Беларусь) особых льгот уже давно нет. Очень давно. Было бы странно, если бы страна-агрессор делала нам какие-нибудь скидки. Цены привязаны к мировым. Которые, кстати, слегка проседают. Альтернативных источников на европейском рынке хватает с запасом. То есть цена если и изменится, то только с поправкой на логистику и не слишком значительно. Я думаю, не больше, чем на гривну, максимум две в период переориентирования маршрутов по закупкам.

Ну и ключевой момент, за который нужно даже поблагодарить нашего агрессивного соседа и непредсказуемого партнера. Спасть спокойно можно только тогда, когда энергетическая независимость страны построена в первую очередь на своем ресурсе. Про уголь я писал выше – процесс идет. При некотором сопротивлении государственных предприятий, но идет. По газу Гройсман таки прожал решение продажи лицензий на разработку недр через систему "Прозорро", что сразу привлекло инвесторов. Позиция Министерства энергетики США – нужно активно заходить в эту отрасль. И хотя государственное "Укргазвидобування" пока вызывает больше критики, чем похвал, частники работают гораздо активнее.

Так что несколько лет – и по газу мы сможем из покупателя превратиться в продавца. С нефтью сложнее – покупая дешевую в РФ мы за пару десятилетий очень запустили свою добычу. В принципе, та же история, что с углем и газом, но по нефти путь к самообеспечению будет дольше. Но и он вполне реален. Так что причин для паники никаких нет. Мы знали, что с той стороны обязательно будут неприятные сюрпризы и их последствия минимизированы.

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