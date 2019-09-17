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17 вересня • оновлено в 14:40
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Кирило Сазонов
Кирило Сазонов
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Поджог дома Гонтаревой: кому это нужно?

5.1т Читати матеріал російською

Топ-новость. В селе Гореничи под Киевом ночью сгорел дом бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Вернее будет сказать не "сгорел", а "сожгли". Это уже установлено.

Президент Зеленский требует от правоохранителей как можно быстрее раскрыть это брутальное преступление, которое назвал провокацией.

Кому нужно было поджигать дом Гонтаревой, когда сама она находится в Лондоне, а в Гореничах только охранник? Тем паче, недавно сожгли машину невестки Гонтаревой (тоже никто не пострадал)?

Валерия Гонтарева

Валерия Гонтарева

РБК

Напомню, что сама Гонтарева после отставки уехала в Лондон, а в Украине она проходит как подозреваемая в деле сбежавшего олигарха Сергея Курченко, и как свидетель, - в деле о злоупотреблении служебным положением членами правления Нацбанка. И 27 августа Печерский суд Киева разрешил ее силовой привод на допрос. Вот после этого и пошла "черная полоса" с ДТП и поджогами имущества в Украине. Сама Гонтарева являться на допрос в Киев отказывается. И в случае проблем наверняка постарается получить политическое убежище в Великобритании.

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Итак, вопрос – что выигрывают условные враги Гонтаревой от этих поджогов? Ничего. От слова совсем. Она уже не в НБУ и ничего не решает. А вот в контексте таких новостей с поджогами шансы Гонтаревой получить политическое убежище становятся вполне реальными. Еще бы – тут ей явно грозит опасность. Так что ответ на вопрос "Кому нужны поджоги" очевиден. Самой экс-главе НБУ.

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Автор
Кирило Сазонов Кирило Сазонов
Особа
Валерія Гонтарева
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Валерии Гонтаревой
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Мамчик Таня
Мамчик Таня
Богатая дама если для того чтоб получить убежище -лишается машины,дома-жесть!
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Это Сенцов шалит!!!
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Иванов Владимир, Человек реально получил облом в Крыму...а сейчас по полной оторвется . С робой порепетировал...в легкий экстаз вошел..раздраконил свои тайные помыслы. Наверное , кончает от вида пламени.
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Скирда Женя
Скирда Женя
Кирилл Сазонов, деньги Не пахнут, да?????
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