ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
БлогиСвіт

/Блоги - Політика

Кирило Сазонов
Кирило Сазонов
Всі статті автора

Почему Зеленский обиделся

44.2тЧитати матеріал російською

Представитель президента в Верховной Раде, идеолог партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук заявил, что президент больше не будет вносить законопроекты в Верховную Раду этого созыва. Потому что депутаты не хотят сотрудничать и не дают голосов. Вот такая печальная история.

Понятно, что в Раде хватает законопроектов на очереди и без президентских инициатив, так что без дела депутаты не останутся. Хотя, неотложные законопроекты от президента были бы вполне логичны. А впадать в состояние "обиженной мышки с затопленной норкой" точно не выход.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Новини
Первые шаги Зеленского - фантасмагория

Вообще с момента инаугурации у Владимира Зеленского неоднозначные решения и заявления прорываются чаще раза в день. Вот что значит неудобный переход от загадочного молчания к реальности. То антиконституционное решение о досрочных выборах, то совершенно провальное заявление о референдуме, которое пришлось объяснять желанием "проконсультироваться" с народом, сленговое выступление на Форуме айтишников, провал в Верховной Раде с этими обиженными заявлениями соратников, сомнительные назначения... Но вернемся в Раду.

Новини
Украинцы уже попросили Зеленского уйти в отставку

Законопроект об импичменте или об ограничении депутатской неприкосновенности вполне логично вписываются в общую позицию. Думаю, что за них 226 голосов набрали бы легко. Это попытка Зеленского сыграть с Верховной Радой и избирателями в наперстки закончилась плохо - говорить об открытых списках, а потом протягивать закрытые нельзя. А честные предложения, которые поддерживает общество, да еще перед выборами - совсем другой разговор. Но сыграть в обиженного, наверное, проще.

Новини
Зеленский будет еще жестче Порошенко

Или дело совсем не в эмоциях? Тогда в чем? Может, дело в политической целесообразности? Ну, чтобы перед выборами жаловаться, что "я хотел, а мне не дали" или "давайте прогоним плохих депутатов, у меня есть хорошие, потом покажу". Тоже аргумент, конечно. Большая политика принимает любые методы. Интересно, это будет конец эпохи чего? Бедности, но не для всех? Жадности, но только после получения послушного большинства в Верховной Раде? Видимо, что-то из этих двух вариантов, потому что считать это концом эпохи лжи точно не стоит.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Кирило СазоновКирило Сазонов
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Джерело
Джерело:site.ua
Поділитися у Facebook
58
Коментарі
58
34
Смішно
215
Цікаво
138
Сумно
25
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Тарас Бор
Тарас Бор
Мне вот просто интересно.Вам будет стыдно ,господин Сазонов,после обнородования видеозаписи и стенограммы встречи Президента с главами фракций ВР 21-го мая?Или вы перешли в категорию журнашлюшек и понятие "стыд" к Вам неприменимо?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Тарас Бор
Тарас Бор
Gordon Yury,мне не докладывали Но не сомневаюсь,что в самое ближайшее время.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Gordon Yury
Gordon Yury
Тарас Бор, а когда состоится "обнородование видеозаписи и стенограммы встречи Президента с главами фракций ВР 21-го мая"?
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Горяйнов Юрій
Горяйнов Юрій
Це початок епохи дуболомства. Дебіли, бля... Хоча, чого ви від клоуна хотіли?
Показати коментар повністю
Відповісти
6
1
Panova Lidia
Panova Lidia
І чого ото йому ображатися? На брехні ж прийшов. Прізвище своїх батьків скоротив до дебільного Зе. Деградація неприкрита.
Показати коментар повністю
Відповісти
7
2
Тарас Бор
Тарас Бор
Panova Lidia,в бюллетене тоже было написано "Зе"?Или он с Марса прилетел за месяц до выборов?Я так понимаю,дамочка,Вам думать слишком больно.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки