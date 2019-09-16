Президент Владимир Зеленский настаивает на скорейшем проведении переговоров в формате "Нормандской четверки". Буквально в этом месяце. В то же время глава государства уже заявил, что на переговорах будут обсуждаться все пункты Минских соглашений и "формула Штайнмайера".

Глава украинского МИД в своих выступлениях подтверждает слова президента, то есть речь идет не о сиюминутной позиции Зеленского, а о реальной дорожной карте, которую уже сформировали представители украинской власти. Встреча "Нормандской четверки" действительно состоится в ближайшее время – этот факт подтверждают в Берлине, Париже и Москве.

Владимир Зеленский и Владимир Путин ВВС

Тут будет очень уместным вспомнить заявления о том, что главы государств встретятся только тогда, когда их подчиненные подготовят согласованный рабочий проект, который лидерам стран останется только подписать, согласовав последние детали. Получается, проект уже практически готов, просто нас не торопятся посвящать в детали? Что же сулит Украине эта самая "формула Штайнмайера" и в чем интерес России?

На самом деле, сценарий, который предложил тогда еще министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер это те же Минские соглашения, но в российской трактовке. То есть такая "дорожная карта" по урегулированию конфликта на Донбассе устраивает в первую очередь Кремль. И отстаивает именно российские интересы в полном объеме. Францию и Германию, а также бюрократов из наднациональных европейских структур устроит любой сценарий, который позволит от политики санкций перейти к бизнесу с РФ. И убрать раздражающую проблему с повестки дня, продемонстрировав свою способность эффективно выходить из кризиса. При таком совпадении интересов стороны логично объединятся для принуждения Украины к согласию на этот сценарий. Впрочем, судя по заявлениям Владимира Зеленского, сегодняшнее руководство нашей страны не слишком и сопротивляется.

Путину, Макрону и Меркель намного важнее быстрее договориться "по Украине" и восстановить экономические отношения без санкций, чем беспокоиться о наших нацинтересах

Главное противоречие между Украиной и Россией в вопросе выполнения Минских соглашений заключалось в порядке и объеме их выполнения. Киев настаивал на выведении российских войск, разоружении местных боевиков и восстановлении контроля над границей. И уже потом, после наведения порядка и восстановлении украинской власти в регионе в полном объеме – проведение выборов. Особый статус – временный. Амнистия – обсуждается, но ни в коем случае не общая и безусловная.

Позиция РФ противоположная. Сперва проведение выборов на оккупированных территориях под контролем ОБСЕ. Да, под дулами автоматов российских солдат и подконтрольных им боевиков, без участия украинских партий и отсутствии в регионе независимых СМИ. Потому что появление там нелояльных Кремлю политиков или журналистов чистой воды самоубийство. После признания результатов выборов Украиной и миром внесение Особого статуса Донбасса в Конституцию. Амнистия – полная и безоговорочная. И только потом вывод российских войск с возвращением Украине контроля над границей.

Новини Зеленский может нанести страшный удар по Путину и России

Это еще не все. Кремль также требует санкции с РФ снять, восстановление инфраструктуры региона и создание предприятий вместо разграбленных или вывезенных – за счет Украины. Хотя Европа может бросить небольшую подачку в качестве дополнительного пряника для Киева. И российский бизнес может внести свою долю, но не в качестве помощи и тем паче не в виде компенсации, а как инвестиции для получения прибыли. Регион сохраняет прозрачные границы с РФ. Это будет называться трансграничным сотрудничеством. Статус русского языка в нагрузку. Неофициально – прекратить вспоминать про Крым и разрешить подачу туда воды и транзит электроэнергии через украинскую территорию.

Вот так выглядит "формула Штайнмайера", если очистить ее от словесной дипломатической шелухи и заклинаний про безальтернативность Минских соглашений. Я коротко напомню, что вообще такое – особый статус Донбасса, который нам предлагают закрепить в Конституции. Фактически украинская власть не имеет никакого влияния в регионе. Местные советы не могут быть распущены Киевом, они имеют всю полноту власти. Именно местные представители формируют свою "народную милицию" — то есть те же вчерашние боевики, но в форме. У них свои независимые суды, прокуратура, чиновники. Особые отношения с РФ, прозрачная граница, официальный статус русского языка и учебные программы со своей трактовкой истории.

Тем не менее, они избирают народных депутатов в Верховную Раду – сами догадайтесь, кого мы там увидим. Роль Киева сводится всего к одному пункту – финансирование региона по защищенной статье бюджета, которую не при каких обстоятельствах нельзя урезать. В общем, там будет то же самое, что и сейчас, но уже за украинский счет и с правом влиять на решения украинского парламента. Возможно с правом вето на те решения, который "имеют влияние на Донбасс". Читай – не нравятся Москве.

А теперь риторический вопрос – зачем Украине этот "праздник жизни" за большие деньги с красивым названием в честь немецкого министра? Баланс реальных потерь и сомнительных приобретений точно не в нашу пользу. И чреват серьезными вспышками протеста по всей Украине с непредсказуемыми для страны последствиями. Так что президенту, который так торопится на встречу в Нормандском формате, стоит хорошо подумать о масштабах уступок, на которые он готов пойти во время переговоров. И вынести эти пункты в публичную плоскость для обсуждения. Потому что в желаниях Кремля все это напоминает не компромисс, а капитуляцию. С риском для сохранения независимого украинского государства, как такового. И альтернативный сценарий нового "Приднестровья" уже не выглядит таким страшным. Все познается в сравнении.

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