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24 вересня • оновлено в 05:29
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Кирило Сазонов
Кирило Сазонов
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Как изменить формат переговоров с миром в пользу Украины

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Помощник президента Андрей Ермак заявил о том, что мы планируем подписать новый документ, который гарантирует территориальную целостность и защиту украинских границ.

Цитирую: "У нас есть идея - сейчас я говорю об этом впервые - которая теперь звучит в разных переговорах, чтобы урегулирование ситуации закончилось подписанием масштабного международного договора, в котором бы приняли участие все самые крупные игроки - США, Британия, Германия, Франция, Китай, которые зафиксировали бы на годы, а лучше на столетия, наш суверенитет, территориальную целостность".

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О Ермаке знающие люди отзываются очень хорошо, потому ругать его я не буду. Но саму идею - да, буду, потому что она глупа. Глупа и лишена смысла, как проповедь о пользе воздержания в портовом борделе. Вам недостаточно Будапештского меморандума? Я предлагаю сразу на туалетной бумаге печатать с одной стороны тот меморандум, а с другой - новый договор. Крупные игроки в том числе США и Великобритания очень сильно помогли на в 2014 году? Я про Германию с "Северным потоком-2" и Францию в контексте последних визитов министров обороны и иностранных дел в Москву даже говорить не хочу. Или Китай, который голосует во всех международных структурах за РФ, а не за Украину вдруг стал нашим другом? Туалетная бумага! Вот на чем можно писать эти все договора и гарантии.

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Прочность украинских границ и украинскую независимость гарантирует украинская армия. Больше никто. Все, даже не придумывайте. И Украина должна вернуть статус ядерной державы. Технически это не сложно - для страны с работающими АЭС. Дипломатически - важно обойтись без анонсов и переговоров. Просто сперва сделать, а потом поставить всех перед фактом - у нас есть ядерное оружие. И мы имеем на него право, потому что на нас напала страна с таким оружием и Запад нас никак не защитил. Можем показать Будапештский меморандум, кому интересно. Отказ от ЯО в обмен на безопасность. Не сработал. Значит, имеем право вернуть ЯО.

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Это, кстати, изменит формат переговоров в нашу пользу, причем изменит принципиально. Даже безумный Кремль десять раз подумает перед наступлением, если украинские ракеты будут нацелены на Моску и там будет хотя бы грязная ядерная начинка. И Берлин с Парижем тоже будут смотреть немного с других позиций. Сейчас это далекая и непонятная война, на которой убивают украинцев. Повод для глубокой озабоченности, не более. А как вам перспектива ядерной войны в Европе? И тут уже не про газопровод речь идет, тут можно и нефтяное эсбарго РФ устроить, чтобы не доводить до ракет, правильно? Уважают сильных. И чем раньше мы это примем в качестве рабочей стратегии, тем лучше. Украине нужно ядерное оружие. Примите это, как данность. И поскольку я инженер-энергетик, а у нас более половины генерации атомная, я знаю о чем говорю. Примите как данность. Мы сделаем это быстро и легко.

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Автор
Кирило Сазонов Кирило Сазонов
Місце
Україна
Джерело
Джерело: site.ua
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Леоненко Юрий
Леоненко Юрий
Статью перенести в рубрику "Юмор". Кому-то не дают покоя лавры Кима :-D
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Filonoff Dmitry
Filonoff Dmitry
"сперва сделать, а потом поставить всех перед фактом - у нас есть ядерное оружие". Скакуасы, послушайтесь щекастого кретина Сазонова! Сделать ядерное оружие у вас не выйдет, но это и ни к чему, ибо попытки засчитываются. Хоть древние АЭС у вас и верно имеются, но топят их привозным, надо бы выхорить эмбарго на ТВЭЛы, да и жить уже при свете тлеющих кизяков!:)
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Николаев Олег
Николаев Олег
Filonoff Dmitry, так он и не предлагает, он хочет в Жёлтых Водах лопатой породу с низким содержанием урана накопать и в боеголовку засунуть. Типа грязная бомба. Эдакий экологический террор. На высокие технологии они уже не претендуют.
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Николаев Олег
Николаев Олег
Ну а если в ответ грязная начинка прилетит? Будете спрашивать "А нас за що?". Если в Киеве устроят второй Чернобыль, прямо на Крещатике, что ты Кырыло потом скажешь?
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