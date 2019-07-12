Уважаемый Владимир Александрович, наш дорогой президент (лучше заранее привыкать к правильному обращению, потом можно не успеть) зажигает по полной программе.

Нет, я знал, что если вы несете чушь, то нужно делать это аккуратно, чтобы не расплескать. Чушь хороша, когда она полная. Но у меня нет вот так сразу готовой шутки или афоризма, чтобы описать процесс, когда градус дикости непрерывно повышается и выражается это не только в словах, но и в действиях. В общем, решил наш уважаемый и дорогой президент, судя по всему, поиграть в Януковича.

Владимир Зеленский

Если с диагнозом все более ли менее понятно, то причины заболевания пока скрываются в тумане над какой-нибудь Янцзы. Может, сел на отравленную иголку в кабинете на Банковой? Или подсунули ему старую пошаговую инструкцию под видом нового документа – знают только Бог и Богдан. Слова похожи, смысл тоже все ближе, но в нашем случае только на отдельно взятой территории. Мне же в вопросе причин остается гадать и удивляться совпадениям.

Совпадение первое – желание подмять под себя Киев не заморачиваясь такой ерундой, как симпатии киевлян. Уважаемый наш Виктор Федорович дорогой рассуждал приблизительно такими же зигзагами. Мол, не выберут эти странные киевляне никогда регионала или просто енакиевского беспартийного – так назначу я им главу КГГА сам. Космос вовремя сбежал, выгодно скинув активы, выборы хитрый Федорович не назначал, а столицей правил наместник Попов. Не избранный, но Федоровича это не напрягало. Он понимает в коронации, в признании авторитетом в камере, а выборы – непонятная уркам фишка.

Новини Путин фактически заключил сделку с Зеленским

Вот и уважаемый Владимир Александрович дорогой (я с этим титулом уже дорос минимум до губернаторского кресла, полагаю) не хочет играть честно. Да еще с этими непонятными киевлянами. Так что ждите скоро нового смотрящего. Выбрали Кличко? А кого на Банковой это вообще волнует? Вам главу назначат. Помните, еще во время правления Попова была такая фишечка в Киеве: нет выборов – нет налогов? Вспоминайте. Тогда, правда, войны не было. Но и Янукович был покрупнее. Сам бил непонравившихся чиновников, Баканову не звонил.

Короче, все новое – хорошо забытое старое. Киеву смотрящего дадут, говорить лишний раз о том, что внеочередные парламентские выборы противоречат Конституции уже как-то и неудобно. Дальше что? Межигорье, поддержка страусов, кредит от Путина в 15 миллиардов за отказ от ЕС и лидеры оппозиционных партий в тюрьме? Местные выборы тоже вне закона осенью проведем или уже отменять эту глупую забаву за ненадобностью? В самом деле, с хрена ли после 73% снова чехарду устраивать. Как сказал уважаемый Владимир Владимирович дорогой, так и будет! Простите, не Владимирович, а Александрович. То я забегаю вперед. Но ведь не так уж сильно, правда?

Новини Зеленский начинает напоминать Путина

Кстати, проект нового закона о люстрации в эти хитрые двухходовочки идеально вписывается. Старый закон о люстрации отменяем, а чтобы плебс не роптал – принимаем новый еще круче. И все во времена Януковича, и всех во времена Майдана, и всех – кто после был до восхождения уважаемого и дорогого в креслах – люстрировать. Народ в восторге. Потом эту люстрацию, как точно антиконституционную по целому набору параметров отменяем (Венецианская комиссия в помощь легко) и вуаля – никакого закона о люстрации больше нет. Юрист Стефанчук прекрасно это понимает. Зачем эти игры? Да все очень просто. Игра в Януковича требует партнеров. Лучше с большим опытом именно в этой игре. Надо же их как-то вернуть…

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