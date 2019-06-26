Кириленко влаштував бунт на Кабміні через рішення Зеленського

Віцепрем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко вважає неправильним розглядати питання узгодження кандидатур на посади голів ОДА в закритому режимі.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter. Так міністр відреагував на сьогоднішню суперечку, яка сталася під час засідання уряду.

"Вважаю, що розглядати питання узгодження кандидатур на посади голів ОДА в закритому режимі — принципово неправильно. Це політичні фігури, тому про їхню позицію, як і про питання, які до них можуть виникати, має знати вся країна. На знак незгоди змушений покинути засідання уряду", — йдеться в повідомленні.

В'ячеслав Кириленко

Вважаю, что розглядаті питання погодження кандидатур на посади голів ОДА у Закритому режімі є принципова неправильно. Це Політичні фігурі, тому про їх позицию, як и про питання, что до них могут вінікаті, винна знаті вся країна. На символ не Згоди змушеній Залишити Засідання уряду - В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 26 червня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, Адміністрація президента Володимира Зеленського внесла на розгляд Кабінету міністрів кандидатури на пост глав восьми обласних державних адміністрацій. Віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив, що до зазначеного списку з прізвищами є певні питання.

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