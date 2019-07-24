Кириленко: відповідальність за нових керівників ОДА має брати нова команда

Віцепрем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко не брав участі у погодженні кандидатур нових голів обласних державних адміністрацій.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter. За його словами, до цих претендентів є серйозні питання, тому відповідальність за їх призначення діючому уряду не варто брати.

"Не бачу сенсу діючому уряду погоджувати кандидатури нових глав ОДА, деяких із них потім Президент навіть не призначає, бо є серйозні питання. Вважаю, що відповідальність за нових керівників ОДА має брати новий уряд і нова команда. Тому не брав участі у розгляді кадрових питань", – написав Кириленко.

Кириленко 112/Укрінформ

Не бачу сенсу діючому уряду погоджувати кандидатури нових глав ОДА, деяких із яких потім Президент навіть не призначає, бо є серйозні питання. Вважаю, що відповідальність за нових керівників ОДА має брати новий уряд і нова команда. Тому не брав участі у розгляді кадрових питань — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 24 июля 2019 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL, віцепрем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко вважає неправильним розглядати питання узгодження кандидатур на посади голів ОДА в закритому режимі. Так міністр відреагував на суперечку, яка сталася під час засідання уряду.

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