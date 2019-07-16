Кириленко: уряд призначить уповноваженого з питань мовної політики та створить Нацкомісію стандартів державної мови

Віцепрем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко звернувся до українців з нагоди набуття чинності законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Він наголосив, що найближчим часом ще чинний Кабінет міністрів винесе на розгляд питання про призначення уповноваженого з питань мовної політики та створить Нацкомісію стандартів державної мови. Відповідне відеозвернення урядовець опублікував в соцмережі Twitter (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Кириленко нагадав, що протягом останніх п'яти років науковці та громадськість, обидва уряди й президент доклали максимум зусиль для посилення позицій української мови як державної: це рішення про квоти на телебаченні та радіо, новий український правопис, посилення позицій української мови в освіті, також це безпосередня участь уряду в ухваленні закону про мову.

В’ячеслав Кириленко "24 канал"

Віе зазначив, що "п’ята колона" Кремля відверто хоче скасувати новий мовний закон і у цій ситуації вирішальною буде позиція нової влади, новообраного президента щодо ставлення до нового закону про українську мову, але "від них чутно і скепсис, і бажання змінити норми закону".

Віцепрем’єр нагадав, що від початку відновлення незалежності будь-яка українська влада, котра починала боротися з українською мовою, неодмінно зазнавала фіаско.

"А ми будемо боротися, щоб новий закон виконувався! Будемо захищати його! Бо ми точно знаємо, що мова об’єднує!" – додав Кириленко.

Сьогодні набув чинності новий Закон про мову. На тлі ненависті до нього "п'ятої колони"Кремля та невизначеності нової влади. Однак закон буде виконуватися. Вже ближчим часом уряд призначить Уповноваженого з питань мовної політики та створить Нацкомісію стандартів державної мови pic.twitter.com/NK1NvKCHim — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 16 июля 2019 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок,16 липня, в Україні набув чинності закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Українські зірки підтримали його потужним відео, а у 20 містах України відбудуться святкові заходи.

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