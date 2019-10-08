"Подивіться у дзеркало": Кириленко поставив на місце МЗС РФ через українську мову

Більшої дискримінації, ніж та, якій піддається українська мова в Росії, немає ніде у світі.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав колишній віцепрем'єр-міністр з гуманітарних питань В'ячеслав Кириленко. Він зазначив, що 10 мільйонів українців у Росії не мають шкіл, українського телебачення і радіо.

"Перш ніж розповідати байки про "подвійну (!) дискримінацію російської мови" в Україні, російське МЗС має подивитися у дзеркало. Більшої дискримінації, ніж її відчуває українська мова в Росії, немає ніде у світі: 10 мільйонів українців не мають жодної школи, а також каналів радіо і ТБ", – написав Кириленко.

В'ячеслав Кириленко rudenko.kiev.ua

Перш ніж розповідати байки про "подвійну(!) дискримінацію російської мови" в Україні, російське МЗС повинне подивитися у дзеркало. Більшої дискримінації, ніж її зазнає українська мова у Росії, немає ніде у світі: 10 млн українців не мають жодної школи, а також каналів радіо та ТБ — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 8 октября 2019 г.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ Росії гнівно відреагували на заяву міністра освіти України Ганни Новосад про переведення всіх шкіл на українську мову. Там заявили, що "Київ продовжує взятий попередньою владою курс на тотальну і насильницьку українізацію країни. Більше того, російська мова як і раніше піддається подвійній дискримінації, оскільки для шкіл із навчанням мовами нацменшин, які відносяться до мов Європейського Союзу, перехід на українську мову відкладається до 2023 року".

Як писав OBOZREVATEL, раніше міністр освіти і науки Ганна Новосад заявила, що всі російськомовні школи України з вересня 2020 року здійснюватимуть освітній процес українською мовою.

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