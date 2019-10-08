Головна Новини
9 жовтня • оновлено в 05:30
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Подивіться у дзеркало": Кириленко поставив на місце МЗС РФ через українську мову

11.8т Читати матеріал російською

Більшої дискримінації, ніж та, якій піддається українська мова в Росії, немає ніде у світі.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав колишній віцепрем'єр-міністр з гуманітарних питань В'ячеслав Кириленко. Він зазначив, що 10 мільйонів українців у Росії не мають шкіл, українського телебачення і радіо.

"Перш ніж розповідати байки про "подвійну (!) дискримінацію російської мови" в Україні, російське МЗС має подивитися у дзеркало. Більшої дискримінації, ніж її відчуває українська мова в Росії, немає ніде у світі: 10 мільйонів українців не мають жодної школи, а також каналів радіо і ТБ", – написав Кириленко.

В'ячеслав Кириленко

В'ячеслав Кириленко

rudenko.kiev.ua

Новини
"Ви знищували українську мову!" У Росії розгромили призначення ексватажка "ДНР"

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ Росії гнівно відреагували на заяву міністра освіти України Ганни Новосад про переведення всіх шкіл на українську мову. Там заявили, що "Київ продовжує взятий попередньою владою курс на тотальну і насильницьку українізацію країни. Більше того, російська мова як і раніше піддається подвійній дискримінації, оскільки для шкіл із навчанням мовами нацменшин, які відносяться до мов Європейського Союзу, перехід на українську мову відкладається до 2023 року".

Як писав OBOZREVATEL, раніше міністр освіти і науки Ганна Новосад заявила, що всі російськомовні школи України з вересня 2020 року здійснюватимуть освітній процес українською мовою.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особа
В'ячеслав Кириленко
Поділитися у Facebook
10
Коментарі
70
9
Смішно
25
Цікаво
12
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
У свинорусов всегда так.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
2 из 4 ответов | показать все
Fisher Sam
Fisher Sam
Себостьян Прейро, МО КШ АНЕ
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Шевченко Володимир
Шевченко Володимир
Fisher Sam, Правильно, свино-собаки !
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
филипп филипыч
филипп филипыч
гон какой то. в россии даже такого понятия нет как лимиты на язык по радио и тв. все определяет рейтинг (то есть спрос порождает предложение). в украине же есть федеральный закон на квоты. где в российском зеркале такой закон?))
Показать комментарий полностью
Ответить
6
5
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
филипп филипыч, на якому дереві живеш???? Тобі про Хому, а ти про Ярему!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Федоров Федор
Федоров Федор
Бггг, дурилка картонная) о какой "дискриминации украинского языка " он вещает? Если бы СССР действительно дискриминировал мойву вместо ее преподавания, то она давно бы канула в Лету.
Показать комментарий полностью
Ответить
5
5
hunt andres
hunt andres
Федоров Федор, мойва?))) Спс, поржал!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Fisher Sam
Fisher Sam
Федоров Федор, Мо кша историю учи)) долб*** прилагательный
Показать комментарий полностью
Ответить
0
4

Блоги / думки

ads pixel