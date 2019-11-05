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5 листопада • оновлено в 22:11
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Кириленко дав рецепт, як назавжди помирити Росію і Україну

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Росія навіть після відходу президента Володимира Путіна не відмовиться від імперських претензій до України і не поверне окуповані території.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV колишній віцепрем'єр-міністр з гуманітарних питань В'ячеслав Кириленко. Екс-міністр пояснив, які кроки РФ допомогли б їй назавжди нормалізувати відносини з Україною.

Кириленко зазначив, що у Росії і України "не вийде такої собі Чехословаччини на духовно-політичному рівні". За його словами, "імперські претензії росіян завжди будуть настільки високими, фантомний біль настільки вражаючим, що вони ніколи не підуть на рішення, які назавжди нормалізують українсько-російські відносини".

Колишній віцепрем'єр перерахував такі кроки РФ: "Визнати територіальну цілісність, скасувати анексію Криму, я вже не кажу про окуповані території Донецька і Луганська. І визнати право українського народу рухатися в тому напрямку, який обере український народ. Навіть НАТО, що їх найбільше лякає – значить НАТО".

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"Якщо вони будуть все це визнавати – Крим, Донбас, наш рух до Євросоюзу і особливо до НАТО, бажання православних мати свою незалежну від Москви церкву тощо, значить ми маємо справу з новою прогресивною, модерною російською елітою. Але зараз я таких людей там не бачу. Домінуючий погляд у російському суспільстві – "це Малоросія", – констатував він.

На думку Кириленка, ставлення Російської Федерації до української незалежності "істотно не зміниться ніколи за будь-якої влади".

"Зараз я співчуваю боротьбі Олексія Навального. Вони борються проти путінського режиму в надскладних умовах. Але уявімо – змінилася влада. Пройде півроку умовного "медового періоду" між Україною і Росією, коли розмови на політичному рівні відновляться, надії з'являться. А потім виявиться, що ніхто не збирається скликати Раду Федерації, щоб скасувати рішення про приєднання Криму. Ніхто не збирається визнавати, що однозначно окуповані території Донецької та Луганської областей, це споконвічно території під українським суверенітетом", – підкреслив колишній віцепрем'єр.

Кириленко дав рецепт, як назавжди помирити Росію і Україну

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко заявив, що українська мова в Росії піддається найбільшій дискримінації, якої немає ніде в світі.

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Анексія Криму
Особа
В'ячеслав Кириленко
Місце
Україна
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Ядвіга Віталій
Ядвіга Віталій
Викопати рів шириною метрів триста і глибиною метрів сорок і запустити крокодилів...І так по всьому кордоні з расейской педерацієй.ОТ ТОДІ І БУДЕ МИР...
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
ОБЪЕКТИВНО: Пи.нд.осы ещё 4 года назад обещали нашему шоколадному оп.ар.ышу серьёзные финансовые компенсации при сокращении торговли с Россией, но они так и не поступили, в итоге наши производители понесли огромные экономические потери, лишившись огромных прибылей, которые давал российский рынок, при этом западные рынки покупали и покупают намного меньшие объёмы украинского экспорта, чем это делали русские. В конечном счёте, украинской экономике нанесён ОГРОМНЫЙ УРОН, а вместо компенсаций Украине навязывают займы, за которые придётся платить долгие годы, что низводит страну до уровня африканского бантустана. И после этого майд.ауны ещё что-то пытаются мне доказать про "незалежну" страну Украину..
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Политический труп! Но -*говорящий*!
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