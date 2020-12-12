Кіра Рудик відреагувала на внесення трьох депутатів "Голосу" в санкційний список РФ

Троє партійців "Голосу" потрапили у новий санкційний список Росії.

Голова партії Кіра Рудик назвала цю подію "хорошими новинами", що свідчать про ефективну роботу політсили в інтересах України. Про це політик написала на своїй сторінці у Facebook.

"Хороші новини сьогодні. Ще 3 депутати Голос потрапили до російських санкційних списків. Більшу частину фракції туди додали ще влітку. Працюємо", – прокоментувала нові персональні санкції держави-агресора лідер "Голосу".

Згідно з рішенням російського уряду, до переліку осіб, проти яких з 7 грудня запроваджено персональні санкції РФ потрапили троє депутатів Верховної Ради від партії "Голос": Галина Васильченко, Наталія Піпа, Ярослав Юрчишин. Окрім них до оновленого санкційного списку увійшли спікер ВРУ Дмитро Разумков, перший спікер парламенту Руслан Стефанчук, голова делегації України в ПАРЄ Єлизавета Ясько.

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Після доповнень загальний список фізичних осіб розширився до 849 громадян України.

Нагадаємо, перший санкційний список був ухвалений 1 листопада 2018 року. Його підписав тодішній прем’єр-міністр РФ Дмитро Мєдвєдєв. Під російські санкції тоді потрапили 322 громадянина України та 68 компаній.

У вересні 2020 року Москва розширила санкційний список, включивши туди 41 депутата Верховної Ради України.