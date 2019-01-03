Кинув особистий виклик Путіну: Портников спрогнозував долю Зеленського

Відомий шоумен і актор Володимир Зеленський кинув особистий виклик президенту Росії Володимиру Путіну.

Таку думку висловив український журналіст Віталій Портников у своєму блозі на "Грані.ру", порівнявши висунення його кандидатури в президенти з подібною дією політичного діяча СРСР Олександра Оболенського.

Він нагадав, що майже 30 років тому на першому з'їзді народних депутатів той намагався висунути свою кандидатуру на пост голови Верховної Ради Радянського Союзу як альтернативу Михайлу Горбачову.

"В учасників з'їзду, як і у більшості радянських громадян, ця спроба викликала священний жах, депутат Оболенський не був навіть включений у списки для голосування. Незважаючи на те, що за кілька місяців до з'їзду пройшли перші в історії Радянського Союзу альтернативні вибори депутатів, сама готовність кинути виклик генеральному секретарю ЦК КПРС здавалася радянським людям справжнім блюзнірством", – нагадав журналіст.

Володимир Зеленський viva.ua

За його словами, Зеленський не готовий до управління Україною ще більше, ніж Оболенський – Радянським Союзом. А його заява зроблена не в розрахунку на успіх, а як "елемент телевізійної реклами популярного шоу або з розрахунком на парламентський успіх нової партії, яку пов'язують з амбіціями олігарха Ігоря Коломойського".

"Якби Володимира Зеленського не було, його треба було б придумати, для того, щоб показати, на яку немислиму відстань розійшлися Росія й Україна за ці 30 років. Зеленський, сам того не розуміючи, кинув особистий виклик не Петру Порошенку, який готовий боротися за свою посаду на чесних демократичних виборах, а Володимиру Путіну, Олександру Лукашенку, Нурсултану Назарбаєву та іншим вічним правителям совкового електорату. Саме ці люди тепер будуть особистими ворогами коміка, саме вони будуть його по-справжньому ненавидіти", – підсумував Портников.

Володимир Зеленський instagram / zelenskiy_official

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