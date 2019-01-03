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Кинув особистий виклик Путіну: Портников спрогнозував долю Зеленського

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Відомий шоумен і актор Володимир Зеленський кинув особистий виклик президенту Росії Володимиру Путіну.

Таку думку висловив український журналіст Віталій Портников у своєму блозі на "Грані.ру", порівнявши висунення його кандидатури в президенти з подібною дією політичного діяча СРСР Олександра Оболенського.

Він нагадав, що майже 30 років тому на першому з'їзді народних депутатів той намагався висунути свою кандидатуру на пост голови Верховної Ради Радянського Союзу як альтернативу Михайлу Горбачову.

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"В учасників з'їзду, як і у більшості радянських громадян, ця спроба викликала священний жах, депутат Оболенський не був навіть включений у списки для голосування. Незважаючи на те, що за кілька місяців до з'їзду пройшли перші в історії Радянського Союзу альтернативні вибори депутатів, сама готовність кинути виклик генеральному секретарю ЦК КПРС здавалася радянським людям справжнім блюзнірством", – нагадав журналіст.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

viva.ua

За його словами, Зеленський не готовий до управління Україною ще більше, ніж Оболенський – Радянським Союзом. А його заява зроблена не в розрахунку на успіх, а як "елемент телевізійної реклами популярного шоу або з розрахунком на парламентський успіх нової партії, яку пов'язують з амбіціями олігарха Ігоря Коломойського".

"Якби Володимира Зеленського не було, його треба було б придумати, для того, щоб показати, на яку немислиму відстань розійшлися Росія й Україна за ці 30 років. Зеленський, сам того не розуміючи, кинув особистий виклик не Петру Порошенку, який готовий боротися за свою посаду на чесних демократичних виборах, а Володимиру Путіну, Олександру Лукашенку, Нурсултану Назарбаєву та іншим вічним правителям совкового електорату. Саме ці люди тепер будуть особистими ворогами коміка, саме вони будуть його по-справжньому ненавидіти", – підсумував Портников.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

instagram / zelenskiy_official

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Вибори президента України 2019
Особи
Віталій ПортніковВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін
Місце
Україна
Тег
вибори в Україні
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Ебанько Михуйло
Ебанько Михуйло
У Потникова очередное проявление жопного недоёба.
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Отрепьев Виктор
Отрепьев Виктор
Портников уже лукавит.А на чьем канале Портников работает а в Украине все каналы кому-то принадлежат.Банда уже сгруппировались в борьбе против Зеленского.Такие же методы как и против Савченко и Саакашвили.В соц.сетях выливают пасквили,по регионам в местных газетенках выливают все помои на того кто действительно может поднять Украину.А если не получается снизить рейтинг конкурента ,упрячут в СИЗО.Я даю гарант что Савченко после выборов выпустят.Но какую свинью порошенковская банда подложки Зеленского,вопрос открыт.Я так думаю с агентом Ф Б у Луценко не выйдет ничего,могут привлечь к уголовной ответственности за неуплату якобы налогов,могут подбросить наркотики но и напоследок викинуть пародию с призывом на военнскую службу.Ждемссс.Лично я голосую за Зеленского.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Отрепьев Виктор, лично ты смерд который отыскать себе доброго барина отчаялся настолько, что решил первому попавшемуся скомороху с потрохами отдаться. А Украина демократическая страна которой барин не нужен, а нужен подотчетный управленец на определённый период времени. И из-за такого мусора как ты ущербного в своих представлениях об отношении с представителями народной власти у украинцев и проблемы. Шёл бы ты по парашам себе неповторимую любовь искать, может там тебе больше повезет
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Тамерланов гулям Тамерлана
Тамерланов гулям Тамерлана
Как по-мне,то это попытка Бени ввести в украинский политикум своего Инцитата.Странно,что Портников пытается подвести под этот перформанс жалкую потугу а ля аналитиК.Да и сынов израилевых становится чрезмерно с избытком в этом шапито.
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