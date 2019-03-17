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Кинуто "прямий виклик": в ЄС підтвердили український статус Криму і пригрозили Росії

1.8тЧитати матеріал російською

Європейський Союз підтвердив прихильність суверенітету і територіальної цілісності України і в черговий раз засудив незаконну анексію Росією Криму.

Про це йдеться в декларації верховного представника ЄС Федеріки Могеріні від імені всього блоку, передає "Європейська правда" з посиланням на дані, отримані в прес-центрі Європейської служби зовнішніх дій.

"Анексія залишається прямим викликом міжнародній безпеці, що має серйозні наслідки для міжнародного правопорядку, який захищає територіальну цілісність, єдність і суверенітет усіх держав", – йдеться в заяві.

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Уточнюється, що ЄС залишається прихильним щодо повної реалізації політики невизнання анексії, в тому числі за допомогою санкцій. Європа закликала держави-члени ООН розглянути аналогічні заходи.

Росію засудили за напад на українські судна, назвавши дії необгрунтованим застосуванням сили. Також Євросоюз знову закликав РФ негайно звільнити військовополонених моряків, які незаконно утримуються в СІЗО.

Кинуто "прямий виклик": в ЄС підтвердили український статус Криму і пригрозили Росії

У декларації засудили будівництво Керченського моста, назвавши це ще одним порушенням суверенітету і територіальної цілісності України. Від Кремля чекають забезпечення безперешкодного і вільного проходу всіх суден через Керченську протоку в Азовське море і назад.

Більш того, Європейський союз не визнає проведення російських виборів у Криму і засуджує мілітаризацію півострова. До того ж, там погіршилася ситуація з правами людини.

Федеріка Могеріні

Федеріка Могеріні

lb.ua

"ЄС очікує від Росії скасування цих рішень і припинення тиску на кримськотатарську спільноту. Кримським татарам, українцям і всім етнічним і релігійним громадам на півострові повинна бути забезпечена можливість зберігати і розвивати свою культуру, традиції культурної спадщини, освіту і самобутність", – йдеться в документі .

ЄС повторює свій заклик до негайного звільнення Олега Сенцова, Едема Бекірова, Олександра Кольченка, Миколи Семени, Володимира Балуха, Еміра-Усейна Куку і всіх незаконно затриманих у Криму та засуджених із порушенням міжнародного права.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
анексія КримуСанкції проти Росії
Особа
Федеріка Могеріні
Тег
Євросоюз
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Ермолова Виктория
Ермолова Виктория
Пригожинские кураторы ожидаемо спустили своих шавок с цепи .
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
За оккупацию территорий Ирака, Афганистана, Сербии, Ливии и Сирии пускай беспокоится, это ближе.
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andrei andrei
andrei andrei
Про немедленное освобождение укромокряков позабавило.... Четвертый месяц Могерини требует немедленности:-)
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4
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