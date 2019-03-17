Кинуто "прямий виклик": в ЄС підтвердили український статус Криму і пригрозили Росії

Європейський Союз підтвердив прихильність суверенітету і територіальної цілісності України і в черговий раз засудив незаконну анексію Росією Криму.

Про це йдеться в декларації верховного представника ЄС Федеріки Могеріні від імені всього блоку, передає "Європейська правда" з посиланням на дані, отримані в прес-центрі Європейської служби зовнішніх дій.

"Анексія залишається прямим викликом міжнародній безпеці, що має серйозні наслідки для міжнародного правопорядку, який захищає територіальну цілісність, єдність і суверенітет усіх держав", – йдеться в заяві.

Уточнюється, що ЄС залишається прихильним щодо повної реалізації політики невизнання анексії, в тому числі за допомогою санкцій. Європа закликала держави-члени ООН розглянути аналогічні заходи.

Росію засудили за напад на українські судна, назвавши дії необгрунтованим застосуванням сили. Також Євросоюз знову закликав РФ негайно звільнити військовополонених моряків, які незаконно утримуються в СІЗО.

У декларації засудили будівництво Керченського моста, назвавши це ще одним порушенням суверенітету і територіальної цілісності України. Від Кремля чекають забезпечення безперешкодного і вільного проходу всіх суден через Керченську протоку в Азовське море і назад.

Більш того, Європейський союз не визнає проведення російських виборів у Криму і засуджує мілітаризацію півострова. До того ж, там погіршилася ситуація з правами людини.

Федеріка Могеріні lb.ua

"ЄС очікує від Росії скасування цих рішень і припинення тиску на кримськотатарську спільноту. Кримським татарам, українцям і всім етнічним і релігійним громадам на півострові повинна бути забезпечена можливість зберігати і розвивати свою культуру, традиції культурної спадщини, освіту і самобутність", – йдеться в документі .

ЄС повторює свій заклик до негайного звільнення Олега Сенцова, Едема Бекірова, Олександра Кольченка, Миколи Семени, Володимира Балуха, Еміра-Усейна Куку і всіх незаконно затриманих у Криму та засуджених із порушенням міжнародного права.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

25 листопада корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.

Всі 24 члени їх екіпажів потрапили в полон, троє моряків отримали поранення, після чого їх заарештували.

28 грудня адвокат моряків Микола Полозов заявив, що ФСБ тисне на полонених українців.

15 березня ЄС ввів санкції щодо росіян через напад РФ на українські кораблі та подальший захоплення моряків.

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