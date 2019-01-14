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''Кинули по SMS'': Росія пішла на підлий прийом у справі українських моряків

3.5тЧитати матеріал російською

Уповноважений Верховної Ради України Людмила Денисова розповіла, що омбудсмен РФ Тетяна Москалькова в останній момент відмінила їхню заплановану зустріч.

Її російська колега по SMS повідомила, що вона не зможе із нею зустрітися нібито через позапланове відрядження, повідомила Денисова у Facebook.

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"Омбудсмен РФ повідомила мені в SMS-повідомленні, що змушена виїхати в термінове позапланове відрядження і повернеться пізно увечері. А завтра Тетяна Москалькова відлітає в Узбекистан. Тобто всі наші попередні домовленості щодо конфіденційного обговорення важливих для нас питань не мають для Уповноваженого РФ ніякого значення", – підкреслила Денисова.

Зазначимо, що омбудсмени повинні були зустрітися напередодні суду щодо обрання запобіжного заходу полоненим українським морякам.

Людмила Денисова

Людмила Денисова

Сьогодні ж у Москву разом із Денисовою прибули члени сімей полонених моряків. Усі разом вони спробують потрапити на засідання Лефортовського суду у справах військовополонених моряків, яке пройде 15 січня. На суді обиратимуть запобіжний захід для 24 українців.

Людмила Денисова в Москві

Людмила Денисова в Москві

Facebook

Людмила Денисова в Москві

Людмила Денисова в Москві

Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні розповіли, як врятувати полонених моряків.

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Исаев Денис
Исаев Денис
Эта клюшка из Москвы не вылезает, при чём права человека это на самой окраине это последнее что интересует эту мразь.
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
Москалькова отменила встречу с Денисовой по причине командировки в город Шахты, в связи со взрывом дома. это важнее чем укроморяки! им то что сделается? и накормят и спать уложат.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Нет никаких пленных моряков! Есть задержанные за нарушение гос. границы и не выполнение законных требований погран. службы РФ
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