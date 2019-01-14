''Кинули по SMS'': Росія пішла на підлий прийом у справі українських моряків

Уповноважений Верховної Ради України Людмила Денисова розповіла, що омбудсмен РФ Тетяна Москалькова в останній момент відмінила їхню заплановану зустріч.

Її російська колега по SMS повідомила, що вона не зможе із нею зустрітися нібито через позапланове відрядження, повідомила Денисова у Facebook.

"Омбудсмен РФ повідомила мені в SMS-повідомленні, що змушена виїхати в термінове позапланове відрядження і повернеться пізно увечері. А завтра Тетяна Москалькова відлітає в Узбекистан. Тобто всі наші попередні домовленості щодо конфіденційного обговорення важливих для нас питань не мають для Уповноваженого РФ ніякого значення", – підкреслила Денисова.

Зазначимо, що омбудсмени повинні були зустрітися напередодні суду щодо обрання запобіжного заходу полоненим українським морякам.

Людмила Денисова

Сьогодні ж у Москву разом із Денисовою прибули члени сімей полонених моряків. Усі разом вони спробують потрапити на засідання Лефортовського суду у справах військовополонених моряків, яке пройде 15 січня. На суді обиратимуть запобіжний захід для 24 українців.

Людмила Денисова в Москві Facebook

Людмила Денисова в Москві Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні розповіли, як врятувати полонених моряків.

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