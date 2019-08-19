Кинула коровай на землю: з'явилося відео скандалу з дружиною прем'єра Ізраїлю в Києві

Дружина прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху Сара потрапила в міжнародний скандал під час приїзду в Україну.

Вона знехтувала українською традицією, як тільки зійшла із трапа літака. У мережу потрапило відповідне відео (щоб подивитися, проскрольте сторінку до кінця).

Так, в аеропорту подружжя вітали дівчата в традиційному українському вбранні з короваєм хліба і сіллю. Глава уряду, вже знайомий із цим ритуалом, відламав шматочок хліба, вмочив у сіль і надкусив. Після цього він передав скибочку дружині, але та кинула його.

Подружжя Нетаньяху прибуло в Україну

Як повідомляв OBOZREVATEL, Беньямін Нетаньяху вперше за 20 років прибув в Україну з державним візитом.

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