Кінець війни, повернення Криму і "турборежим": найважливіші заяви Зеленського на YES

Президент України Володимир Зеленський 13 вересня виступив на форумі YES у Києві. У своїй промові він зачепив найактуальніші проблеми України й розповів, як планує їх вирішувати. Йшлося про війну на Донбасі, деокупацію Криму, тиск на Росію та інші злободенні питання, які хвилюють українців останні п'ять років.

OBOZREVATEL зібрав для своїх читачів найважливіші заяви президента, які проливають світло на те, яким може бути майбутнє держави.

Стендапшоу

Свій виступ глава держави почав із виходу в зал до людей і узагальненого питання про те, що для них означає щастя. Водночас спілкування він почав англійською мовою, а потім перейшов на українську.

Володимир Зеленський на YES

Обіцянка Сенцову

Почувши сильний виступ звільненого з російського полону українського режисера Олега Сенцова про банку, яку він мріє наповнити бирками з іменами звільнених в'язнів Кремля, Зеленський пообіцяв зробити все, щоб це стало реальністю.

Виступ Олега Сенцова на конференции YES pic.twitter.com/SQW31zDiSX - hromadske (@HromadskeUA) September 13, 2019

Заклик до ЄС про санкції проти Росії

Президент закликав Європу зберегти санкції проти РФ через її збройну агресію в Україні.

"Санкції – це потужна і дієва зброя дипломатії. Я не втомлююся повторювати всім нашим світовим партнерам, які нам допомагають, дякую їм, але іноді вони думають про зняття санкцій: "Ви втрачаєте гроші, серйозно? Але вибачте, ми втрачаємо людей", – емоційно звернувся Зеленський до зарубіжних партнерів.

Як закінчити війну на Донбасі

Глава держави висловив упевненість у тому, що єдиний шлях до миру на Донбасі – дипломатичний. Крім цього, він підкреслив, що ті, хто відважно захищає Україну, мають повернутися переможцями.

"Ми повинні завершити війну і повернути свої території. Але я неодноразово говорив, що єдиний шлях до цього – дипломатія", – додав Зеленський.

Виступ президента на YES

Шляхи повернення Криму

Зеленський розповів про плани щодо повернення анексованого Росією Криму, зазначивши, що боротьба буде не тільки на словах.

"Найскладніша ситуація у нас буде з поверненням Криму. Скажу чесно, ми думаємо, у нас є декілька форматів, є декілька ідей, але я не можу про це говорити, це рано. Буде як із обміном. Я не хочу, щоб хтось використовував наші ідеї, у мене є важливі зустрічі, очікую на зустріч із президентом США", – підкреслив Зеленський.

"Турборежим" і блискавичні звільнення

Зеленський пояснив ініційовані ним масштабні кадрові чистки необхідністю повністю перезавантажити державну машину.

"Я впевнений, що є чесні прокурори, прокурори в областях, але ми звільняємо всіх, міняємо на інших людей", – зазначив глава держави.

Миротворці на Донбасі

Зеленський розповів, що обережно ставиться до теми введення миротворців на Донбас, оскільки побоюється абхазького і придністровського сценарію. Він підкреслив, що не хоче, щоб миротворчий контингент опинився просто заблокованим на лінії розмежування.

"Зараз я не порушую тему миротворців. Але я запрошую миротворців на кордон України з Росією. Таку місію ми бачимо і вітаємо", – зазначив президент.

Зустріч із Путіним і новий обмін полоненими

Президент анонсував новий етап переговорів із російською стороною і обговорення нового етапу обміну полоненими. За його словами, ці питання будуть порушуватися як у Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи, так і на зустрічі глав держав "нормандської четвірки".

"Зараз ми говоримо про наступний етап після наших політв'язнів, моряків. Відверто скажу, що ми готуємо інші списки й очікуємо наступного етапу обміну", – сказав він.

Партнерство зі США

Зеленський сказав, що в України прекрасні відносини зі США. До такого висновку глава держави дійшов після того, як Вашингтон розблокував військову і фінансову допомогу для Києва.

"Тепер замість заблокованих 250 млн доларів – у нас буде 140 млн і 250 млн", – підкреслив він.

Інвестиції в Україну

Зеленський закликав міжнародний бізнес інвестувати в Україну і пообіцяв перемогти корупцію.

"У нас є низка проектів, куди я, під мої особисті гарантії, гарантії захисту, запрошую іноземний бізнес. Це енергетика, інфраструктура, прозорий обіг землі", – сказав він.

Зокрема, глава держави презентував іригаційний проект південних регіонів, міжуніверситетський IT-кластер у Харкові, центр кіновиробництва в Києві, новий курорт на березі Чорного моря, гірськолижні курорти в Славському і Боржаві, розвиток острова Хортиця, парк розваг для гостей із Європи.

Також президент закликав олігархів працювати за новими правилами відкритого ринку і без монополізму. Інакше на них знайдуть управу.

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Гості YES

Гості YES

Гості YES

Віктор Пінчук

Гості YES

Гості YES

Гості YES

Гості YES

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що розраховує найближчим часом обговорити з президентом Росії Володимиром Путіним терміни проведення зустрічі в "нормандському форматі". Він також розповів, що лідери планують обговорити на зустрічі "нормандської четвірки" "формулу Штайнмаєра".

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