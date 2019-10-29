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29 жовтня • оновлено в 12:38
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Кінець "кнопкодавству": "Слуга народа" зробила перший крок

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Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт №2148 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами.

За відповідне рішення на засіданні парламенту у вівторок, 29 жовтня, проголосували 287 народних депутатів, 225 з них – нардепи від "Слуги народу".

Зокрема документ передбачає штрафи на 3-5 тисяч неоподатковуваних мінімумів (51-85 тисяч гривень).

Кінець 'кнопкодавству': 'Слуга народа' зробила перший крок

Засідання Ради

Засідання Ради

Апостроф

Згідно із законопроєктом, апарату парламенту необхідно буде забезпечувати відеофіксацію голосування.

Новини
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Повідомляти про факти неперсонального голосування треба голові Ради. Після цього він має доручити лічильній комісії вилучити карту такого депутата і провести голосування повторно.

Далі спікер дасть розпорядження апарату підготувати повідомлення про виявлене порушення, яке разом із протоколом, стенограмою, стенографічним бюлетенем відповідного засідання і відеозаписом передадуть у Державне бюро розслідувань.

Кінець 'кнопкодавству': 'Слуга народа' зробила перший крок

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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филипп филипыч
филипп филипыч
на стадионе вроде как выгонять обещал, зеленый. не?))
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
филипп филипыч, Зе - такая же тварь, как и ты.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
филипп филипыч, свинья, уже не "чекаешь", тварь рюская? Пшел вон, скот помойный!
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