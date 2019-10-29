Кінець 'кнопкодавству': 'Слуга народа' зробила перший крок

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт №2148 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами.

За відповідне рішення на засіданні парламенту у вівторок, 29 жовтня, проголосували 287 народних депутатів, 225 з них – нардепи від "Слуги народу".

Зокрема документ передбачає штрафи на 3-5 тисяч неоподатковуваних мінімумів (51-85 тисяч гривень).

Засідання Ради Апостроф

Згідно із законопроєктом, апарату парламенту необхідно буде забезпечувати відеофіксацію голосування.

Повідомляти про факти неперсонального голосування треба голові Ради. Після цього він має доручити лічильній комісії вилучити карту такого депутата і провести голосування повторно.

Далі спікер дасть розпорядження апарату підготувати повідомлення про виявлене порушення, яке разом із протоколом, стенограмою, стенографічним бюлетенем відповідного засідання і відеозаписом передадуть у Державне бюро розслідувань.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Активісти зафіксували перший випадок кнопкодавства у Верховній Раді дев'ятого скликання під час голосування за законопроєкт про імпічмент 10 вересня.

Порушником виявився народний депутат-мажоритарник Олександр Ковальов. Він натиснув на кнопку іншого позафракційного мажоритарника Максима Єфімова.

Другим став мажоритарник, який був обраний в окрузі №156 від "Слуги народу", Сергій Литвиненко. Він проголосував за свого колегу Олександра Скічка.

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