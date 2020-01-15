"Кінець епохи бідності? Навпаки!" У Порошенка дорікнули Зеленському через високі зарплати чиновників

Народний депутат з парламентської фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко заявив, що кінець епохи бідності настав не для всіх українців, як обіцяв Володимир Зеленський, а для міністрів, керівників державних підприємств та членів наглядових рад.

Під час виступу з трибуни Верховної Ради він нагадав про шалені премії та надбавки, які нарахували собі топчиновники.

"Напередодні Нового року сотні тисяч гривень премій собі нарахували міністри в Кабміні, сотні тисяч гривень зарплати отримали члени наглядових рад. У нас з’явився новий член наглядової ради "Укрзалізниці" – Сергій Лещенко, який був затятим антикорупціонером. Останні пів року він перестав боротися з корупцією, зник, а тепер з’явився на посаді члена наглядової ради "Укрзалізниці" із зарплатою 588 тисяч на місяць. Отже щодня, включаючи суботу і неділю, він отримує по 20 тисяч гривень", – написав Гончаренко.

Гончаренко дорікнув Зеленському через високі зарплати чиновників

Крім того, він нагадав про керівника "Укрпошти", який отримує 2 мільйони гривень на місяць.

"Його зарплата на рік – мільйон доларів. Можу уявити, як почуваються листоноші, які працюють за копійки", – зауважив політик.

Народний депутат наголосив, що у влади немає грошей на нормальне грошове забезпечення військовослужбовців, на гідну оплату праці вчителів, на субсидії для соціально незахищених громадян, проте є гроші на величезні зарплати чиновникам.

"Зеленський обіцяв кінець епохи жадібності для влади і кінець епохи бідності для людей. А вийшло все навпаки", – наголосив Гончаренко.

Як писав OBOZREVATEL, глава міністерства юстиції Денис Малюська заявив, що висока зарплата йому потрібна для створення запасу.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!