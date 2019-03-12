Кінець дружбі: Росія пішла на підлість через розрив договору з Україною

Міністерство закордонних справ Росії надіслало Україні ноту зі списком порушень Києвом договору про дружбу.
Як повідомляється на сайті зовнішньополітичного відомства, йдеться про порушення статті 6, в якій сторони беруть на себе зобов'язання "не укладати з третіми країнами будь-яких договорів, спрямованих проти іншої сторони".
Також МЗС РФ вважає, що Україна порушила статтю, згідно з якою сторони гарантують "захист етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності національних меншин на своїй території".
112
"Все це ми детально виклали у відповідній ноті до МЗС України", — зазначено у повідомленні.
Крім того, російський МЗС закликав Київ "дотримуватися своїх двосторонніх та міжнародних зобов'язань не на словах, а на ділі".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
21 вересня 2018 року Україна офіційно повідомила Росію про розірвання Договору про дружбу.
Питання скасування Договору про дружбу спливло в українській політиці через загострення ситуації в Азовському морі.
10 грудня президент Петро Порошенко підписав закон про припинення дії договору, ухвалений Верховною Радою.
Зі свого боку у Кремлі заявили, що розрив договору нібито зашкодить самим українцям.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".