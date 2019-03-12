Кінець дружбі: Росія пішла на підлість через розрив договору з Україною

Міністерство закордонних справ Росії надіслало Україні ноту зі списком порушень Києвом договору про дружбу.

Як повідомляється на сайті зовнішньополітичного відомства, йдеться про порушення статті 6, в якій сторони беруть на себе зобов'язання "не укладати з третіми країнами будь-яких договорів, спрямованих проти іншої сторони".

Також МЗС РФ вважає, що Україна порушила статтю, згідно з якою сторони гарантують "захист етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності національних меншин на своїй території".

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"Все це ми детально виклали у відповідній ноті до МЗС України", — зазначено у повідомленні.

Крім того, російський МЗС закликав Київ "дотримуватися своїх двосторонніх та міжнародних зобов'язань не на словах, а на ділі".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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