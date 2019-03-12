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Кінець дружбі: Росія пішла на підлість через розрив договору з Україною

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Міністерство закордонних справ Росії надіслало Україні ноту зі списком порушень Києвом договору про дружбу.

Як повідомляється на сайті зовнішньополітичного відомства, йдеться про порушення статті 6, в якій сторони беруть на себе зобов'язання "не укладати з третіми країнами будь-яких договорів, спрямованих проти іншої сторони".

Також МЗС РФ вважає, що Україна порушила статтю, згідно з якою сторони гарантують "захист етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності національних меншин на своїй території".

Кінець дружбі: Росія пішла на підлість через розрив договору з Україною

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"Все це ми детально виклали у відповідній ноті до МЗС України", — зазначено у повідомленні.

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Крім того, російський МЗС закликав Київ "дотримуватися своїх двосторонніх та міжнародних зобов'язань не на словах, а на ділі".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Росія
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Поздно направили - надо было это делать сразу, как только Украина что-то нарушила. А еще лучше - не надо было этот договор вообще заключать. Ведь уже тогда было ясно, что дружба с хохлами невозможна - обязательно предадут: "Два украинца - партизанский отряд с предателем."
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Solenko Evgen
Solenko Evgen
"соблюдать свои двусторонние и международные обязательства не на словах, а на деле" - вот мрази лишнехромосомные! Засуньте себе свою ноту в задний проход и подотритесь договором.
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Gordon Yury
Gordon Yury
Довго думали! Московія як завжди - "крєпка заднім умом".
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