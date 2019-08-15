Кінець баталіям на 210 окрузі: Коровченко знову програв суд

Вранці 15 серпня Шостий апеляційний адміністративний суд відмовив кандидату у народні депутати за 210 округом Сергію Коровченку у позові стосовно скасування рішень Чернігівського окружного суду про визнання дій протиправними щодо встановлення підсумків голосування і про визнання голосування на виборчій дільниці геріатричного пансіонату недійсним, враховуючи масові фальсифікації.

Вибори "РБК-Україна"

Про це стало відомо із постанови Шостого апеляційного адміністративного суду. "Незважаючи на всі спроби Коровченка вплинути на хід виборів та судових процесів, рішення апеляційного суду – відмовити у задоволені позову та залишити рішення Чернігівського окружного суду без змін та визнати вибори на дільниці геріатричного пансіонату недійсними. Коровченко розумів, що без фальшивих голосів з цієї ділянки він програє вибори, саме тому його люди намагалися дискредитувати подані нами докази в рамках судового процесу. Це не перший і не єдиний випадок. На жаль, деякі "політики" продовжують діяти методами з 90-х. Але ми не сумнівалися, що демократія і Закон отримають перемогу і суд ухвалить чесне рішення, виходячи з усіх представлених доказів фальсифікації", – сказав адвокат самовисуванця Бориса Приходька Микола Торбеєв.

Як відомо, на 210 окрузі були зафіксовані масові порушення і фальсифікації на користь кандидата Сергія Коровченка. Так судами під час розгляду справи було встановлено фальсифікації, шляхом підробки списків виборців на цій дільниці – внесення до них неіснуючих осіб та мертвих душ, що в свою чергу однозначно має призвести до притягнення до кримінальної відповідальності членів ДВК, які це зробили. В суді на підтвердження цих кричущих фактів були надані беззаперечні докази, і суд визнав голосування на цій дільниці незаконним.

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Відтепер ОВК 210 округу має виконати судове рішення – скасувати сфальсифіковані результати за дільницею в Козелецькому геріатричному пансіонаті і оголосити чесні результати виборів.

За результатами голосування перемогу на виборах здобуває самовисуванець Борис Приходько.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Чернігівський окружний суд задовольнив позов кандидата Приходька Бориса Вікторовича до Окружної виборчої комісії 210 округу про визнання дій протиправними щодо встановлення підсумків голосування і про визнання голосування на виборчій дільниці геріатричного пансіонату недійсним, з огляду на масові фальсифікації.

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