Кількість загиблих журналістів у 2018 році зросла

Кількість вбитих журналістів у світі зростає, повідомив Міжнародний союз журналістів (IFJ). Найнебезпечнішою країною для працівників медіа в 2018 році став Афганістан.За даними Міжнародного союзу журналістів (IFJ), у 2018 році у світі були вбиті 94 журналісти. Це на дванадцять більше ніж у 2017-му, йдеться у звіті IFJ, опубікованому в понеділок, 31 грудня. У минулі три роки в світі спостерігалася тенденція до зменшення кількості вбитих працівників медіа.

Найбільше журналістів і співробітників ЗМІ загинули, за даними організації, в Афганістані та Мексиці - відповідно 16 та 11. У Ємені за рік, що минає, під час виконання професійних завдань загинули дев'ятеро, у Сирії - восьмеро журналістів.

У Європі 2018 року були вбиті чотири журналісти - по одному у Франції, Болгарії, Туреччині та Словаччині. Загалом, за даними IFJ, з 1990 року в світі вбили 2500 журналістів, при цьому найбільше працівників медіа загинуло в Іраку (понад 300).

Нагадаємо, що міжнародна правозахисна організація "Репортери без кордонів" повідомляла раніше про загибель у 2018 році 82-х журналістів, зазначивши при цьому, що кількість загиблих у порівнянні з попереднім роком збільшилась.