Кількість загиблих внаслідок виверження вулкана в Гватемалі зросла до 99-ти

Рятувальникам доводиться призупиняти пошукові роботи через сильні зливи. До того ж вулкан вивергнув ще один потік лави.У Гватемалі виявили тіла вже 99-ти загиблих внаслідок виверження вулкана Фуего. Про це повідомили місцеві судмедексперти ввечері у середу, 6 червня, передає агентство dpa. Із загиблих ідентифіковано 28 осіб. Іще 44 людини отримали травми. Раніше також повідомлялося про 192 людей, які вважаються зниклими безвісти.

Гватемала попросила про допомогу. На заклик уже відгукнулися США та Мексика. Мексика направила бригаду лікарів у район, що постраждав від виверження вулкана. А літак військово-повітряних сил США доправив шістьох дітей із сильними опіками на лікування до Техасу, повідомило у Twitter посольство США у Гватемалі.

Рятувальникам доводиться час від часу призупиняти пошукову операцію через сильні зливи. До того ж 6 червня вулкан вивергнув ще один потік лави, що спричинило паніку серед населення. Гватемальський інститут вулканології повідомив, що потік лави сягав трьох метрів у висоту і близько 30 метрів у довжину.

Нагадаємо, виверження зачепило близько 1,7 мільйона людей. Через викид величезних хмар попелу з розташованого на відстані близько 35 кілометрів від столиці країни вулкана була призупинена робота столичного аеропорту.

Фуего у західній частині Гватемали висотою 3763 метри належить до тихоокеанського вулканічного поясу, знаного своєю активністю. Виверження вкрило попелом як сільськогосподарські угіддя в регіоні, так і міську інфраструктуру.