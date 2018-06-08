Кількість загиблих у Гватемалі внаслідок виверження вулкана Фуего зростає

Рятувальники призупинили пошукові операції через складні погодні умови та низьку імовірність знайти людей, що вижили.Офіційна кількість загиблих внаслідок виверження вулкана Фуего у Гватемалі станом на вечір четверга, 7 червня, зросла до 109 осіб. Близько 200 залишаються зниклими безвісти, повідомляє інформагенція AFP.

7 червня рятувальники були вимушені припинити пошукові операції через погані погодні умови. "Напередодні пройшли дуже сильні зливи (…) Ґрунт нестабільний", - заявив Пабло Кастілло, речник національної поліції. Окрім того, державна агенція з подолання надзвичайних ситуацій зазначила, що з часу виверження вулкана в неділю пройшло понад 72 години, а це означає дуже низькі шанси знайти серед руїн будинків, лави й попелу живих людей, пише інформагенція AP. Деякі з родичів зниклих безвісти відправилися на самостійні пошуки.

Прокуратура Гватемали відкрила провадження щодо належного дотримання протоколів евакуації, на яку місцевому населенню виділили дуже невелику кількість часу.

Нагадаємо, виверження зачепило близько 1,7 мільйона людей. Через викид величезних хмар попелу з розташованого на відстані близько 35 кілометрів від столиці країни вулкана була призупинена робота аеропорту.

Фуего у західній частині Гватемали висотою 3763 метри належить до тихоокеанського вулканічного поясу, знаного своєю активністю. Виверження вкрило попелом як сільськогосподарські угіддя в регіоні, так і міську інфраструктуру.