Київ закликав світ посилити санкції проти РФ через Крим

На неофіційній зустрічі в РБ ООН Київ та Москва обмінялися закидами. Україна називає вибори президента РФ у Криму порушенням міжнародного права.Україна закликала світову спільноту посилити санкції проти Росії через ситуацію в анексованому Криму. Про це у промові в Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй (РБ ООН) заявила заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль увечері в четвер, 15 березня. Вона повідомила, що російська адміністрація на півострові веде активну мілітаризацію та репресує місцевих українців та кримських татар.

"Москва перетворює Крим на величезну військову базу (…) Ми маємо діяти спільно, аби зупинити окупацію Криму Росією", - наводяться слова дипломатки на сайті ООН. Вона також заявила, що Київ направив Москві протест з приводу проведення виборів президента Росії в Криму, що назвала "ще одним кричущим порушенням міжнародного права.

Росія, цього разу представлена першим заступником постпреда РФ при ООН Дмитром Полянським, знову відкинула всі звинувачення, які назвала "абсурдними". Він зазначив, що "Росії нічого приховувати в Криму", а влада захищає права місцевих громадян.

Зустріч у РБ ООН мала неофіційний характер.