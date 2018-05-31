УкрEngРус
Реєстрація
БлогиСвіт

Київ вимагає від Москви допуску консула до ув'язненого кримчанина Кольченка

54

Україна також закликає світ посилити тиск на Москву. За чотири роки ув'язнення до Кольченка не допускали українських дипломатів, кажуть у Києві.Міністерство закордонних справ України вимагає від Російської Федерації допустити українського консула до засудженого в Росії кримського активіста Олександра Кольченка. Про це у четвер, 31 травня, у своєму мікроблозі Twitter написала речниця дипломатичного відомства Мар'яна Беца.

Цього ж дня Кольченко оголосив голодування. Він вимагає звільнити ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова, повідомило агентство "Українські новини".

"За 4 роки РФ не допустила українських консулів до Сенцова та Кольченка. В порушення всіх норм. Закликаємо партнерів посилити тиск на РФ", - зазначила Беца.

Олександр Кольченко був заарештований російською адміністрацією в Сімферополі в травні 2014 року, після анексії Криму Росією. Разом з кінорежисером Олегом Сенцовим і громадським активістом Олексієм Чірнієм вони були визнані російським судом винними в підготовці терактів і підпалі офісів двох партій в Сімферополі та засуджені. Сенцов отримав 20 років колонії суворого режиму, Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі.

Раніше захист Олега Сенцова, який також голодує з 14 травня, заявляв, що той продовжуватиме голодування до смерті або до звільнення 64 "бранців Кремля".

Читайте всі новини по темі "Deutsche Welle" на сайті "Обозреватель".

Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги