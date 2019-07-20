"Київ – російський": Путін зробив цинічну заяву

Російський президент Володимир Путін вважає, що Київ і Київська область, а також ряд інших українських територій раніше вважали себе російськими і тому в минулому "приєдналися до Росії".

Про це він заявив в інтерв'ю американському режисерові Оліверу Стоуну, текст якого увечері 19 липня 2019 року було оприлюднено на офіційному сайті Кремля.

"Дивіться, адже коли ці землі, які є ядром України, приєднувалися до Росії, це всього три області були: Київ, Київська область, північні області і південні. Ніхто не вважав себе чимось іншим, окрім як російським. Тому що в основі лежало що? Релігійна приналежність. Всі були православними і називали себе росіянами", – зазначив він.

Президент РФ повторив свою тезу про те, що "росіяни й українці – це по суті один народ, одна нація".

Путін і Стоун kremlin.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, в цьому ж інтерв'ю Путін заявив, що не пішов би на четвертий термін, якби втомився.

Також стало відомо, що Стоун попросив президента Путіна стати хрещеним батьком його 22-річної доньки.

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