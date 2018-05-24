Київ протестує проти затримання й побиття в Криму делегата Курултаю

Затримання особами у формі делегата Курултаю кримськотатарського народу Асана Егіза викликало різку критику з боку МЗС України. У Києві планують позиватися до Міжнародного суду ООН.У міністерстві закордонних справ України висловили протест проти затримання та побиття в Криму делегата Курултаю кримськотатарського народу Асана Егіза. Ввечері середи, 23 травня, міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав такі дії щодо Егіза "ганебним викраденням". Так він прокоментував цю подію в своєму дописі в соціальній мережі Twitter.

Водночас речниця МЗС України Мар'яна Беца назвала затримання Егіза "гібридною депортацією в дії". У дописі на своєму акаунті в Twitter Беца запевнила, що Україна має намір подати позов до Міжнародного суду ООН за цим фактом.

Раніше того ж дня голова Меджлісу депутат Верховної Ради України Рефат Чубаров повідомив про затримання в Криму Егіза та його побиття невідомими особами у формі. За даними Чубарова, Асан був "сильно побитий", тож його мали доправити в одну з лікарень Сімферополя. Офіційних коментарів російських силовиків щодо інциденту не було.

Нагадаємо, 2016 року російська влада заборонила Меджліс кримськотатарського народу, визнавши його екстремістською організацією. Відтоді кримські татари дедалі частіше повідомляють про тиск і про те, що стають об'єктами переслідувань з боку російських спецслужб і правоохоронців.