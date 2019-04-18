"Київ палатиме!" Європейський дипломат попередив Зеленського про небезпеку Путіна

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський після новорічної заяви про участь у виборах зустрівся в Києві з послами країн "Великої сімки".

Один із дипломатів запитав Зеленського про його позицію щодо Донбасу. Той нібито нічого конкретного не відповів, але підкреслив, що готовий зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним. У відповідь дипломат попросив попередити про цю зустріч заздалегідь, щоб диппредставництва встигли евакуювати, бо "Київ палатиме", йдеться в матеріалі "Громадського".

Співрозмовник, який поділився цією інформацією, запевняє, що це був не жарт.

Володимир Зеленський і Володимир Путін

Крім того, один із представників європейського диппредставництва описав зустріч із Зеленським як "провальну".

"Він справив враження людини, яка зовсім не підготовлена до спілкування з послами і не розуміє, навіщо таке спілкування потрібне", — зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що повністю готовий до переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним.

Він підкреслив, що не буде жертвувати територіями України в переговорах із агресором щодо відновлення миру в країні.

Зеленський також розповів, якими будуть його перші слова під час зустрічі з Путіним.

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