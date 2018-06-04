Київ обурений через вирок Сущенку в Росії

Засудження російським судом українського громадянина Романа Сущенка до 12 років колонії суворого режиму викликало різку критику з боку української влади. У Києві обіцяють зробити все для його звільнення.Міністерство закордонних справ України висловило протест Росії у зв'язку з вироком українському журналісту Романові Сущенку та вимагає звільнення українця. Про це в понеділок, 4 червня, написала речниця МЗС України Мар'яна Беца на своїй сторінці в мікроблозі Twitter. Сам вирок представниця українського зовнішньополітичного відомства назвала "незаконним", а справу "політично мотивованою". "Вимагаємо звільнення", - написала речниця міністерства.

Порошенко говорить про "покарання" для Росії

Тим часом президент України Петро Порошенко заявив про "безпрецедентний цинізм російського суду, який за надуманими звинуваченнями засудив українського журналіста". Про це він написав на сторінці в соціальній мережі Facebook. Водночас Порошенко висловив упевненість, що Росія "понесе покарання за свої вчинки". На його переконання, такими вироками Кремль "підписується у власній агресії проти України та виносить вирок сам собі".

Водночас прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про "черговий безглуздий і нелюдський вирок і безпідставні звинувачення". Він також пообіцяв, що Україна робитиме все можливе для звільнення Сущенка і встановлення справедливості. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Раніше цього дня Московський міський суд засудив Сущенка до 12 років колонії суворого режиму, визнавши винним у шпигунстві. Українського журналіста затримали в Москві в жовтні 2016 року співробітники ФСБ Росії за звинуваченням у "шпигунстві".