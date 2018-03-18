Київ: Незаконне голосування в Криму спотворить результати виборів у РФ

МЗС України попереджає, що вибори президента РФ можуть мати сумнівну легітимність. Про це заявила речниця відомства Мар'яна Беца.Міністерство закордонних справ України заявило, що незаконне голосування на виборах президента Російської Федерації в анексованому Криму спотворить їхні результати у Росії загалом. Про це в неділю, 18 березня, написала речниця МЗС Мар'яна Беца у Twitter.

Вона зазначила, що результати голосування в окупованому Росією Криму є юридично незначними, не будуть визнані ні Україною, ні міжнародним співтовариством. Своєю чергою віце-голова Верховної Ради Ірина Геращенко у Facebook нагадала, що парламент два тижні тому ухвалив звернення до колег з країн ЄС і Великої сімки, а також міжнародних інституцій із закликом не визнавати ці вибори.

"Нагадаю, що Росія вже не дала українцям в окупованому Криму та на Донбасі обирати президента і ВР в 2014 і провести місцеві вибори. Росія буде робити все можливе для втручання в наступні вибори в Україні, аби завести проросійського президента і масовану п‘яту колону в Раду", - вказала вона, коментуючи блокування Києвом голосування росіян в Україні.

У російському Центрвиборкомі раніше закликали росіян в Україні виїжджати до прикордонних дільниць у Росії для виборів. Утім, збільшення кількості росіян, що виїжджають з України для голосування на виборах президента РФ, Держприкордонслужба України не зафіксувала, зазначає агенція "Інтерфакс-Україна."