Створюється враження про те, що всі, хто мали "рекламний бюджет", вже його витратили і ніхто не приготував "срібну кулю" або "осиковий кілок" для фінішного ривка. Зелені стали як під копірку писати, що вони разом з президентом щось там зроблять, винесуть сміття, пофарбують лавки і приберуть за собаками, які вигулювали на клумбах. Загалом тут – нуль креативу і як там було у Пушкіна: "Похмура час, очей зачарування. Люблю твою пружну струмінь в очі".

Тож не дивно, що ентузіасти докладають усіх зусиль, щоб якось урізноманітнити цей сумовитий вид, саме в партійному стилі шмаркельної партії. Адже не секрет, що вона складається з гумористів, шоуменів, стендаперів, освітлювачів, налаштувальників роялів і просто фотографів. Тому ентузіасти намагаються проявити якесь почуття гумору, щоб допомогти монобільшості в їх нелегкій справі. Ось, що з цього виходить.

Але ось виявилося, що Київ – не єдине місце, куди шоумени летять як мухи на мармелад. В Одесі відбувається приблизно те ж саме. Старий колега Сивохи Філімонов вже давно став у чергу за м'яким кріслом, але знизу в нього постукали. Виявилося, що на нього претендує чемпіон Одеси по "муркотінню" і "розпальцівкам", Домбровський. За стилем це злегка змаргіналізована версія Пальчевського. Хоча, хто з них сильніш маргіналізований, питання відкрите і спірне. Проте, ось ця реклама і кожен може співвіднести з нею рівень плінтуса.

Куди більш змістовною є реклама квазі-зеленої або екологічної партії, а вірніше – її кандидатші. Загалом, нічого видатного в зображенні немає і навіть так модного зараз Річарда туди не вписали, але примітний номерок телефону, вказаний внизу зображення. Важко сказати, для чого він там залишений, але приблизно в таких випадках буває допис, умовно "сто доларів на годину". Хоча, можливо, тут малося на увазі щось зовсім інше. Просто такого ніхто не робив.

Ну і на завершення огляду, пропонуємо картинку, яка стала окрасою сьогоднішнього випуску.

Тут ні відняти, ні додати. Все сказано самим зображенням. Ну а ми нагадуємо колегам про те, що у нас залишилося всього три дні для того, щоб опублікувати найсоковитіші фото цієї передвиборної кампанії. Так що – не відкладайте це в довгий ящик.