Київ не допускатиме громадян Росії до голосування на території України

Оскільки Москва не відмовилася від проведення в Криму голосування на виборах президента РФ, Київ не дасть громадяням Росії проголосувати у дипломатичних представництвах у Києві, Харкові, Одесі та Львові.Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляє, що громадян РФ, за винятком дипломатів, не допускатимуть у неділю, 18 березня, на територію російських дипломатичних установ у Києві, Харкові, Одесі та Львові для участі у виборах президента Росії. "Доступ до установ матимуть особи винятково з дипломатичним статусом", - ідеться в заяві МВС України, оприлюдненій Аваковим у соцмережі Facebook в п'ятницю, 16 березня. При цьому в міністерстві пообіцяли, що в цей день буде забезпечено належну охорону всіх російських дипустанов "для уникнення провокацій і можливих тяжких наслідків".

Глава МВС України нагадав, що ще 21 лютого Київ направив Москві ноту протесту з вимогою не проводити голосування 18 березня в Криму та прив'язало можливість голосування росіян в приміщеннях дипломатичних і консульських представництв РФ на території України до виконання своєї вимоги. "На сьогодні РФ не відмовилася від своїх протиправних намірів", - ідеться у заяві.

У російському центрвиборчкомі відреагували на заяву Авакова, сказавши, що вона "суперечить одразу двом міжнародним конвенціям і двохсторонній російсько-українській угоді". "Російські закордонні відомства повинні забезпечити права і свободи російських громадян на території України", - зазначив член ЦВК Росії Василь Ліхачов.

Різка реакція МЗС України

В міністерстві закордонних справ України заявили, що результати голосування в Криму "будуть нікчемними з юридичної точки зору, не матимуть жодних правових наслідків та не будуть визнані ані Україною, ані міжнародним співтовариством". "Усі причетні до організації та проведення незаконного голосування в тимчасово окупованому Криму нестимуть відповідальність згідно із законодавством України", - йдеться у офіційній заяві на сайті міністерства.

Розміщена нині в Києві прокуратура Автономної Республіки Крим застерігає громадян України від участі в організації виборів президента Росії в анексованому Криму. У разі співучасті в організації незаконних виборів їм загрожує відповідальність за статтею "державна зрада". Про це в п'ятницю, 16 березня, повідомив заступник прокурора АР Крим Олександр Удовиченко.

Раніше про невизнання проведення виборів президента Росії на території Криму заявила головна дипломатка Євросоюзу Федеріка Могеріні.