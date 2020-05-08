Україна не відкликатиме свого посла у Грузії – Зеленський
Україна не відкликатиме свого посла у Грузії, незважаючи на аналогічні дії грузинської сторони.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у ході візиту в Луганську область, назвавши відкликання посла Грузії у Києві помилкою.
"Ми, незважаючи ні на що, не будемо відкликати нашого посла назад в Україну, бо відносини між нашими країнами триваліші за будь-яке керівництво. Мені здається, що це помилка грузинської сторони", – сказав він.
На переконання Зеленського, після консультацій усі сторони зрозуміють, що кадрова політика кожної держави стосується тільки цієї держави і громадян, які в ній живуть.
"Щоб нікого не ображати, я гадаю, це наша політика. Пан Саакашвілі є громадянином України, а я є президентом України, який призначив його", – наголосив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Грузія відкликала посла Теймураза Шарашенідзе із Києва для консультацій через призначення Міхеіла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ України.
Пізніше було оприлюднено повну заяву МЗС Грузії через скандал з Саакашвілі.
Спочатку Саакашвілі націлювався на посаду віцепрем'єра з реформ. Такої посади у Кабміні раніше не було.
Пізніше з'явилася інформація, що нардепи не хочуть підтримувати його кандидатуру.
В ОП розповіли, що Саакашвілі може стати представником Зеленського у Кабміні чи секретарем Національної ради реформ. На ці посади президент може призначати без схвалення парламенту.
Пізніше сам Саакашвілі підтвердив своє призначення до Національної ради реформ.
При цьому політик уже відвідував засідання Нацради реформ як ексголова Одеської ОДА. На одному з них у нього трапився конфлікт і словесна суперечка з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.