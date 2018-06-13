Київ: На Донбасі загинув один військовий

Внаслідок обстрілів з боку проросійських сепаратистів на Сході України загинув один військовий та ще двоє дістали поранень.Збройні сили України продовжують нести втрати на Донбасі. Упродовж доби 12 червня внаслідок обстрілів з боку проросійських сепаратистів загинув один український військовий. Про це вранці у середу, 13 червня, повідомив прес-центр Операції об'єднаних сил (ООС). Ще двоє військових були поранені у ніч на 13 червня.

Повідомляється, що проросійські бойовики 32 рази обстріляли позиції ЗСУ із застосуванням мінометів. Бойові дії тривали в районі населених пунктів Кримське та Новотошківське, що на Луганщині. На Горлівському напрямку - в районі населеного пункту Луганське.

Також сепаратисти активізували бойові дії на Донецькому напрямку поблизу Новотроїцького. Не припиняються бої на Маріупольському напрямку - в районі населених пунктів Гнутове, Водяне та Лебединське.

Упродовж ночі 13 червня на Донбасі було здійснено ще сім обстрілів, тричі сепаратисти застосовували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, поблизу населених пунктів Новотошківське та Новоолександрівка.

Прес-центр ООС повідомляє, що українські військові знищили бойову броньовану машину сепаратистів. Також повідомляється, що за добу було вбито п'ятьох та поранено чотирьох бойовиків. В самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" про втрати не повідомляють.