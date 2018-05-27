Київ: На Донбасі загинув один український військовий

Минулої доби проросійські сепаратисти 28 разів обстрілювали позиції Збройних сил України, повідомили у Києві. Загинув один солдат і було поранено чотирьох українських військових.Упродовж доби 26 травня проросійські сепаратисти 28 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України на Донбасі, повідомив у суботу, 27 травня, прес-центр штабу Операції об'єднаних сил (ООС). Внаслідок обстрілів загинув один і було поранено чотирьох українських військовослужбовців.

Під час обстрілів бойовики двічі відкривали вогонь із важкого озброєння. Повідомляється, що обстріли з мінометів в районі Кримського наражали на небезпеку мирне населення. Активні бойові дії протягом доби тривали також в районах населених пунктів Луганське, Південне, Красногорівка, Кам'янка, Широкине.

За даними української розвідки, в результаті відповіді з боку ЗСУ було знищено командно-спостережний пункт батальйону 4-ї окремої мотострілецької бригади сепаратистів. Прес-центр ООС повідомляє про загибель чотирьох та поранення п'яти бойовиків. У самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" поки не підтверджують цю інформацію.

Прес-центр ООС також повідомив, що днями двоє українських військовослужбовців однієї з механізованих бригад, що виконує завдання на Луганському напрямку, самовільно залишили військову частину. Їх розшукують військова служба правопорядку та правоохоронні органи.

Водночас у самопроголошеній "ЛНР" заявили про затримання у суботу, 26 травня, двох українських військових. За цими даними, йдеться про двох осіб з позицій озброєних бійців 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. "Їх було виявлено та затримано при спробі переходу через так звану сіру зону", - заявив представник "ЛНР" Андрій Марочко, повідомляється на інформаційних ресурсах сепаратистів.